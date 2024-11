Sebastián Moreno, el fotógrafo de TikTok, reveló la delicada amenaza de muerte que le hicieron

Dentro de las figuras más reconocidas de las redes sociales en Colombia, resalta el nombre de Sebastián Moreno, joven de 26 que en la actualidad cuenta con más de 1,2 millones de seguidores en Instagram, y más de 10 millones en TikTok; cifras a las que llegó gracias al contenido de calidad que ofrece en estas plataformas, caracterizado por captar ‘estilazos’ con el lente de su cámara. Este creador de contenido ha generado conversación en la web al revelar que en un momento de su vida recibió una amenaza de muerte.

‘Sebas’ es viva muestra de que con esfuerzo y dedicación se pueden vencer las adversidades que se pueden presentar en la vida, ya que, aunque muchos piensan que viene de una familia acomodada, la verdad es que su crianza se dio en un barrio bastante peligroso de la localidad de San Cristóbal en Bogotá; ubicado en cercanías a la iglesia del 20 de Julio.

Montaje Sebastián Moreno

Estas y muchas más cuestiones de su vida privada fueron reveladas en el capítulo 67 de ‘Por la ventana pódcast’, de ‘Culotauro’, Camilo Sánchez y Emir Quintero; comediantes que invitaron al influencer para que le contara su historia de superación a su m´s de 365.000 seguidores de YouTube.

En la jocosa conversación, Moreno dio a conocer que aunque la mayor parte de sus conocimientos son empíricos, sus padres hicieron un gran esfuerzo para pagarle un semestre en la carrera de Medios Audiovisuales en la Corporación Unificada Nacional para la Educación Superior - CUN, universidad en la que no pudo continuar debido a la escacez de ‘plata’ en su hogar que lo llevó a rebuscársela como asistente de fotógrafo, labor en la que fue escalando hasta llegar a fotografiar a famosos.

Pero previo a que el éxito tocara a su puerta, Sebastián pasó por una delicada situación en su adolescencia, luego de que unos pandilleros lo amenazaran por meterse con la “chica más bonita del colegio”, mujer con la que actualmente está casado y con quien lleva una relación de once años. “Yo vengo de un colegio ‘heavy’, yo salí del barrio amenazado, yo tenía una frontera invisible en el barrio. (...) Si a mí me pillaban cruzar en la calle, me decían que ellos no respondían. (...) A mí me amenazaron la esposa de los ‘ñeritos’ porque a ella la tenían apostada. (...) A ella le dijeron que si iba al ‘prom’ la dejaban calva y que si yo iba no respondían por cuantas puñaladas me podían meter”.