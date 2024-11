Epa Colombia aclaró si va a participar en ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ estará de regreso muy pronto a la televisión colombiana, lo que ha generado gran expectativa entre los televidentes, quienes a partir de este lunes ya podrán elegir por medio de votaciones quienes serán los nuevos participantes del reality. El primer grupo revelado está conformado por Juliana Seligmann, Yina Rose, Manuela Gómez, Marilyn Oquendo, Deiry Vargas y Melissa Gate. El portal donde los televidentes podían votar estuvo abierto hasta las 4:00 pm, hasta el momento no han dado el resultado de dicha elección.

Por otro lado, la creadora de contenido ‘Epa Colombia’ por medio de su cuenta de Instagram estuvo respondiendo algunas preguntas de sus seguidores, entre esas sí participaría en ‘La Casa de los Famosos’ a lo que respondió que no la habían invitado, tampoco llamado, a pesar de que ella tiene todo el potencial para ingresar, al contrario, estaban convocando a un montón de personas desconocidas.

“No, mi linda, a mí nadie me invita... yo creí que me iban a llamar porque yo tengo el talento, yo tengo el aura, pero no amiga, llaman a un poco de desconocidos, no conoce a nadie esa gente, por hay a Manuela, pero Manuela ya fue, que le den la oportunidad a otras personas.” Señaló la influencer.

Epa Colombia también comentó que había ofrecido una millonada para que en el reality hicieran publicidad a su marca de keratinas, pero la respuesta fue negativa, ya que otra marca estaba dentro del show, frente a este se refirió que ni pagando le aceptaban en ‘La Casa de los Famosos’. Además, dijo que no apoyaba a nadie, que a la única sería a su cercana amiga Yina Calderón.