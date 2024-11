Aída Victoria Merlano contó cómo su novio la salvó tras la ruptura de Westcol

Aida Victoria Merlano, creadora de contenido, estuvo recientemente en el pódcast de entrevistas ‘Detrás del silencio’ de la venezolana Mariam Obregón, también reconocida por ser influencer. Este fue publicado hace unas horas, siendo el tercer capítulo del nuevo formato que está ofreciendo Obregón, hasta el momento por redes sociales ya se encuentran varios clips de los momentos que más llamaron la atención de la entrevista, en especial donde habla de su nueva pareja, su relación con sí misma y cómo ha llevado el duelo tras sus relaciones pasadas.

En el video, Mariam le pregunta a Merlano sobre que ha aprendido en la relación que se encuentra actualmente, a lo que responde que al terminar su polémico noviazgo con el stremear Westcol, lo primero que ella pensó fue en quedarse sola porque tenía varias cosas que ver y sanar de ella misma, que en realidad no estaba buscando nada porque se sentía rota y señala que no quería caer en el juego de “necesito un príncipe que me rescate”: “No voy a entrar en otra relación porque sé que hay cosas que tengo que sanar” indicó la joven.

Después, con la voz entrecortada, afirma que Juan David, su actual pareja, sí la rescató del mal momento que estaba atravesando cuando se conocieron “Porque yo si me sentía muy rota, sin brillo, como muy perdida y sin yo desearlo, buscarlo o predisponerme a eso, este man me agarró y me recordó donde estaba la vaina... él me recordó como brillar y no es lo ideal ¿sabes?” Con estas palabras, Aida señaló el gran apoyo que ha sido su novio, ayudándola a encontrarse de nuevo y recordar quién era.

También señaló, que finalmente dejo un miedo al lado y se permitió empezar de nuevo con un hombre que se estaba esforzando por ella, tal como le había pedido a Dios. Muchos en los comentarios han empatizado con Aida, mientras otros indican que quizá aún tiene que sanar y aprender a estar sola.