¿Pasados de tragos? Critican a Aida Victoria por video con su novio dándose apasionados besos

Aida Victoria Merlano, la barranquillera que ha consolidado gran reconocimiento debido a su contenido en redes sociales, en gran parte por las polémicas en las que se ha visto envuelta en los últimos años y meses. En cuanto a su vida personal, Merlano no ha tenido complicaciones para hacer públicas sus relaciones, pero su pareja actual, sí les había llevado más trabajo para descifrar a sus fans, debido a que el hombre no hace parte del mundo del espectáculo. No obstante, ya es bastante conocido, pues Aida lo ha mostrado todo lo que ha podido, se trata de Juan David Tejada, muchas indican que el hombre es ganadero o trabaja en relación con este sector. Recién empezaron públicamente, estuvieron de viaje por Europa.

También recientemente, la influencer se dejó ver bastante emocionada al recibir como regalo un ostentoso caballo, en el video que posteo el animal se lo entregaron con un moño en un costado, luego se ve cabalgando y agradeciéndole a su novio por el exclusivo detalle. En los comentarios, los seguidores de la influencer la han felicitado, por tan radical cambio en su pareja. Pero las críticas también han estado presente por varios factores, uno de ellos el discurso que siempre ha dado Aida de empoderamiento, que se ha visto opacado por todas sus polémicas en torno a sus relaciones amorosas.

Este fin de semana la pareja posteo algunas historias mientras estaban de paseo en un yate, en ellas se ven bastantes felices y eufóricos y al parecer tomando, después empezaron dar algunos besos, pero de forma apasionada que para muchos internautas fue de mal gusto, diciendo que parecía actuado y que debían dejar esos espacios para la intimidad.

“¡Qué necesidad de andar con el baburreo en las redes! Hay cosas que se guardan para la privacidad. Ahora todo lo quieren hacer público, que mala costumbre!”, “Prender una cámara y grabar la intimidad para mí es solo empezar a actuar” son algunos de los comentarios en la publicación.