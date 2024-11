“Me lo quería arrancar”: El doloroso motivo por el que Yeferson Cossio tuvo que ir a urgencias

El influencer Yeferson Cossio, conocido por su popularidad en redes sociales, compartió con sus millones de seguidores el difícil momento de salud que enfrentó durante el pasado fin de semana, el cual lo llevó a recurrir a urgencias.

A través de un video, Cossio contó que el intenso dolor dental no le permitió descansar en toda la noche. “Anoche me acosté juicioso, pero me fracturé una muela y ustedes no se imaginan el dolor a las 3 de la mañana. Le escribí a mi asistente para ver si podía contactar a la doctora, pero era complicado porque era domingo y al día siguiente era festivo”, relató el paisa.

Gracias a la disponibilidad de su odontóloga, quien atendió su llamado de emergencia, Cossio pudo recibir tratamiento ese mismo día, e incluso se le realizó una tomografía para evaluar el daño. “El diente por dentro estaba lleno de sangre y hacía mucha presión, por eso el dolor era insoportable. Yo estaba desesperado, me lo quería arrancar. Muchas gracias, doc, qué salvada me pegó”, dijo el influencer en tono de alivio y agradecimiento a la especialista que lo atendió.

¿Como siguió Yeferson Cossio después de su operación de cambio de estatura?

El malestar dental se suma a las experiencias médicas recientes de Cossio, quien en septiembre de 2023 se sometió a una operación para alargar sus piernas, procedimiento que implicó una elongación de sus extremidades inferiores. Esta intervención, considerada una de las más dolorosas, le permitió aumentar su estatura de 1,77 a 1,85 metros. El proceso postoperatorio fue bastante complejo, ya que requirió terapias durante varios meses para que pudiera recuperar movilidad y adaptarse a su nueva estatura.

A pesar de las dificultades que enfrentó tras la cirugía, Cossio ha mostrado una notable mejoría en su estado físico.

Recientemente compartió videos en sus redes disfrutando de un concierto de rock, donde se le vio saltando y corriendo con energía, evidenciando que poco a poco ha superado las secuelas de su operación.