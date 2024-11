Le piden a Karol G que baje la canción “+57″ de todas las plataformas

Karol G es una de las artistas más importantes del país y en particular del reguetón en Latinoamérica. Su éxito ha trascendido fronteras, llega a su decimosexta semana en el #1 del Billboard Latin Airplay con su éxito, “Si Antes Te Hubiera Conocido.” Es una de las artistas más nominadas a los premios Latin GRAMMYs 2024 con ocho nominaciones–incluyendo Grabación del Año por “Mi Ex Tenía Razón” y Álbum del Año por “Mañana Será Bonito (Bichota Season)”. Después de su histórica gira mundial “Mañana Será Bonito”, que es considerada la gira latina más taquillera realizada por una mujer en la historia. Sin embargo, su canción “+57″ en la que participaron los principales exponentes del género urbano del país, no fue bien recibida por la letra y ante la ola de críticas la artista se disculpó a través de un comunicado, pero ahora, los seguidores le piden que baje la canción de todas las plataformas.

La cantante emitió un comunicado a través de sus redes sociales, en el que manifestó que: “Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”.

Piden a Karol G bajar “+57″ de todas las plataformas

En el mensaje publicado por la artista dice que: “como artistas estamos expuestos a la opinión pública, y a las interpretaciones individuales de personas que nos quieren y de personas que difieren de lo que hacemos. Siento mucha frustración por la desinformación que se ha dado, con los post falsos que supuestamente he hecho y eliminado desde Twitter, cuenta que no uso desde hace 6 meses”.

Además, agregó que: “Se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente... Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprende”.

De inmediato los seguidores y detractores de la cantante se pronunciaron en X antes Twitter diciendo: “Menos palabras y verborrea, demuéstrelo quitando esa basura de plataformas. La muy “empoderada” Karol G debería aceptar y enmendar el error quitando esa canción que ya va en caída”, “Una vez más es increíble que la ÚNICA mujer sea la que enfrente la gran mayoría de críticas y en honor a lo que la hace mujer es la única capaz de salir a ofrecer excusas y hacerse responsable, es que no puede ser más grande Karol G” y “Karol G, si realmente está arrepentida de esa de canción, lo más inteligente que debió hacer, era retirarla de las plataformas, pero como le esta generando bastante dinero no la toca. Esos falsos arrepentimientos, para quedar bien con Dios y el diablo”.