Una de las polémicas que durante varios días ha dado de que hablar por medio de las redes sociales tiene que ver, precisamente, con la nueva canción de varios cantantes de reggaetón como lo son Karol G, Feid, Ryan Castro, Maluma, J Balvin, entre otros, quienes se unieron en el tema +57. Sin embargo, las críticas ante la letra de la misma, donde sobresalen la sexualización de menores, drogas y demás, han puesto en jaque a los mencionados artista, pero recientemente una experiodista de Noticias Caracol salió en apoyo a Karol G tras disculpas por la canción ‘+57′

Le puede gustar: Hasta el presidente Gustavo Petro salió a criticar la canción ‘+57′ “el arte perdura, la ignorancia dura un segundo”

El sinfín de comentarios, que no solo fue realizado por personajes del común, sino también de reconocidos artistas y figuras del entretenimiento, trajo consigo que algunos de sus intérpretes se refirieran a este tema, no buscando solucionar la situación, sino, por el contrario, destacando que si no les gustaba no la escucharan lo que generó aún más comentarios negativos sobre este tema.

Pero, quien había optado por guardar silencio fue Karol G, quien habría sido la voz para esta unión, enviando un mensaje contundente por medio de sus redes sociales, donde reiteró: “Siento mucha frustración por la desinformación que se ha dado, con los post falsos que supuestamente he hecho y eliminado desde twitter, cuenta que no uso hace más de seis meses. En este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente”.

“Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho que aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”, agregó Karol G.

¿Qué dijo la experiodista de Noticias Caracol sobre el mensaje de Karol G?

Se trata de Juanita Gómez, quien durante varios años hizo parte de las diferentes emisiones de Noticias Caracol, sin embargo, actualmente hace parte de la Revista Semana. Ahora, por medio de sus redes sociales, la periodista, además de compartir el mensaje de Karol G, en tono de disculpas, destacó: “Esto es lo que uno espera de una artista. Que grande Karol G”.

Feid apoyó el mensaje de Karol G sobre la canción +57

Luego de las respectivas declaraciones hechas por Karol G, varios de sus fans y demás artistas salieron a reiterarle su apoyo, entre ellos Feid, quien además de ser parte de la mencionada canción, es su actual pareja. Por medio de un corto mensaje en su cuenta de Instagram, el paisa aseguró: “Mi reina, vamos, vamos”.