Karol G salió a dar la cara tras la polémica de ‘+57′: “Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”

La polémica al rededor de la canción ‘+57′, que juntó a Karol G, Maluma, Feid, J Balvin, Rayan Castro, Blessed y DFZM, ha estado en boca de todo Colombia por un verso en el que sexualizan a niñas de 14 años. La polémica ha sido tal que hasta el propio presidente Gustavo Petro salió a criticar la canción; por su parte, J Balvin ignoró las críticas y se limitó a agradecer a quién le ha dado apoyo a la canción. Rayan Castro y Blessed fueron más directos y directamente subieron un vídeo diciendo que no les importaban las críticas y que al que no le gustara la canción que no la escuchara.

PUBLICIDAD

Lea también: Nuevo caso de maltrato animal en Bogotá: un gato vive día y noche en un balcón

Hasta ahora Karol G no se había pronunciado y varias personas esperaban que lo hiciera porque ‘+57′ es de su propiedad, junto con su novio Feid. El silencio había sido cómplice de polémicas declaraciones que habían hecho sus compañeros de canción, por lo que finalmente rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram. Karol G subió un comunicad a las historias en el que tocó de manera extensa la polémica de ‘+57′.

¿Qué dijo Karol G sobre la polémica de ‘57′?

En primer lugar Karol G agradeció el apoyo de sus fans: “Siempre agradecida con quienes me siguen, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón. [...] Sí me importa mi genta y soy una persona que día a día busco como involucrarme en proyectos donde pueda extender mi bendición e impactar de forma positiva a muchas personas”.

“Siento mucha frustración por la desinformación que se ha dado, con los post falsos que supuestamente he hecho y eliminado desde twitter, cuenta que no uso hace más de seis meses. En este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente”, aseguró Karol G.

Sumado a esto, la artista paisa dijo que “ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho que aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”.