Juan Pablo Llano criticó las ventajas que le dieron a Cony Camelo en ‘MasterChef Celebrity’ ¿se excedieron?

El capítulo 106 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ dejó opiniones divididas por lo ocurrido en la edición, pues se trató de un reto de campo en el que el top 9 del reality de RCN trabajó por equipos tras un beneficio que le fue otorgado a la actriz Cony Camelo.

La edición se grabó en Girardot donde los participantes pasaron un día de diversión en toboganes y que regaló momentos alegres en los primeros minutos del programa, pero más tarde llegó un instante crucial en la competencia.

El poder que le dieron a Cony Camelo en ‘MasterChef Celebrity’

Los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch indicaron que tendrían que cocinar seis platos iguales para la misma cantidad de comensales, en un periodo de 60 minutos con una despensa limitada en la que todo lo que tomaran de ella debían utilizarlo.

“Vas a ser tú la encargada de hacer las parejas y el trío”, dijo Claudia Bahamón a lo que Cony Camelo contestó “No friegues, ¿es en serio?”. Acto seguido Cony Camelo no solo tuvo la oportunidad de escoger si trabajaba o no en un trío o pareja, sino que además le dieron la oportunidad de formar los equipos, el orden en el que saldrían a hacer sus preparaciones y por si fuera poco hasta el color del delantal que llevarían puesto. El reto se llevaría por puntos, por lo que el equipo que gane no irá a reto de eliminación.

Críticas a decisión de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

La reacción del actor Juan Pablo Llano al ver el poder que le dieron a Cony Camelo no tardó en llegar y así lo dejó saber en los testimonios individuales al decir que “no sé de cuándo acá tener un delantal negro se volvió un privilegio en este programa”.

La crítica del actor Juan Pablo Llano estuvo acompañada por la de Carolina Cuervo quien dijo que “hubiera sabido me lo hubiera puesto yo. Hoy se juega el juego que Cony quiere proponer”. Y también la de Dominica Duque “¡Ah no! Ya yo hubiera querido tener delantal negro para poder armar este juego”.