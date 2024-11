Televidentes se burlan de Cony Camelo por berrinche que armó en ‘MasterChef’

Durante el capítulo 105 al top 9 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ les esperaba un reto en el que los refranes eran los grandes protagonistas y en el que los participantes debían poner todo su empeño y crear un plato similar al dicho para esquivar el delantal negro.

La actriz Cony Camelo apareció con un plato llamado “rojo atardecer sobre la cordillera” el cual era un calentado con arroz de achote y cilantro, ahogado y un huevo roto que partió del refrán “blanco es, gallina lo pone y frito se come”.

El primero en probar fue el chef Nicolás de Zubiría quien no dudó en cuestionarle la presentación del huevo a lo que contestó que era así para similar el atardecer, pero en realidad mintió pues en los testimonios individuales dijo el huevo se le rompió y que ya no había tiempo de hacer otro. Adria Marina al probar su plato lo halagó, y finalmente el turno de Jorge Rausch le pidió que no llegara al atril con un huevo roto ya que demostraba falencia en la técnica.

Pero la controversia se dio más tarde cuando los chefs tenían el resultado del reto y al darlo a conocer Jorge Rausch dijo que “hubo un plato que fue inferior a todos los demás y ese es el plato de… Cony”.

De inmediato Cony Camelo cuestionó “Pero no lo llames inferior. Chef, se me rompió el huevo, pero todo lo otro tenía muchos procesos”. Ante esto abogó Claudia Bahamón a lo que Nicolás de Zubiría le dijo que si no quería que lo llamaran así cuál otra palabra usaría, lo que desencadenó las burlas de sus compañeros.

La actriz Cony Camelo no tuvo de otra que ponerse el delantal negro a regañadientes y mientras sus compañeros celebraban haber esquivado el temido mandril en las rede sociales hubo celebración por la decisión de los chefs y más cuando el momento fue publicado en las redes sociales de ‘MasterChef Celebrity Colombia’.

“Será que ahora si se nos hace el milagrito y sale Cony??? Hace rato que va de arrastre”, “Ella se sorprende por el delantal negro, como si fuera una buena cocinera 🙄”, “Cony por fin su delantal negro. La justicia se demora, pero llega. 👏👏👏👏👏👏”, “Ame a Jacko burlándose de Cony 😂😂😂😂”, “Tanto que critica esa vieja y ni un calentado supo hacer. Bravo Cony 👏” y “La que más crítica y la que presenta los peores platos🙃”, son algunas de las reacciones que destacan.