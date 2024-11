“Me costó Dios, lidia y sangre”: Elianis Garrido reveló las razones por las que RCN perjudicó su carrera

Hace 12 años, millones de colombianos se posaban frente a sus televisores a ver ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, programa concurso en el que participó la expresentadora de ‘Lo Sé Todo’ , Elianis Garrido, talentosa mujer que decidió desahogarse en una reciente entrevista y revelar las razones por las que, para ella, RCN perjudicó su vida artística.

Desde su aparición en aquel reality, la vida de Garrido tuvo un cambio rotundo, llevándola a ser parte de reconocidas producciones como ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘La Ley del Corazón’; además de llevar su imagen al ámbito empresarial montando empresas como su estudio de baile, ‘Dance World Studio by Elianis Garrido’, en su natal Barranquilla, y su marca de ropa.

Esto cuesta una clase de baile en el estudio de Elianis Garrido Foto: Redes sociales de Elianis Garrido

Pero aunque se creía que ‘Protagonistas’ fue el causal de las bendiciones que llegaron a la vida de Garrido, en entrevista para ‘El postre primero Pódcast’ de Daniela Vega Mendoza, la costeña dio a conocer que el trabajo que le llegó desde que salió del audiovisual, fue gracias a sus méritos y no por el canal.

“La popularidad de mi nombre incrementó, pero mi vida artística se vio perjudicada. No me arrepiento de haber estado allí, pero me arrepiento de cosas que pasaron en el reality. Yo estoy muy agradecida con la oportunidad, pero sé que pudo ser de otra forma; pasaron muchas cosas injustas que a estas alturas ya las entiendo, porque así funciona el medio, pero salir del reality me costó Dios, lidia y sangre, para que un director de casting siquiera me diera la oportunidad de ir al casting”, expresó Elianis.

“Quedas con un rótulo increíble. Todavía hoy sigue pasando. (...) No hay un solo personaje de los que yo haya hecho en televisión, no hay una sola oportunidad que haya tenido en cámara que me la haya dado el programa. (...) Si tú como ser humano sigues siendo la persona de hace 12 años, déjame darte el pésame”, añadió.