Este es el nuevo negocio de Linda Palma, de Noticias Caracol, con su esposo, ¿adiós al noticiero?

Noticias Caracol es el noticiero más visto en Colombia, gracias a la amplia cobertura en materia de información sobre diferentes temas que les suele brindar a los televidentes en cada una de las emisiones. Tal es el caso de ‘Show Caracol’, sección que es transmitida al final del noticiero para evidenciar aquellos hechos que engalanan a la industria del entretenimiento, contando con varias presentadoras, entre ellas, Linda Palma, famosa figura de Caracol, quien recientemente dejó en evidencia que este es su nuevo negocio.

¿Quién es el esposo de Linda Palma, de Noticias Caracol?

El esposo de Linda Palma, de Noticias Caracol, es Diego Pulecio, un cantante quien forma parte desde hace varios años de la famosa banda ‘Don Tetto’, con la cual se ha encargado de visitar diferentes zonas del país y del mundo con cada una de sus canciones. Por supuesto, Pulecio ha sido pieza clave en la recuperación que ha tenido que enfrentar Palma con su esclerosis múltiple, mientras que ella ha sido su apoyo para seguir adelante con su música.

¿Cuál es el nuevo negocio de Linda Palma, de Noticias Caracol?

De acuerdo con lo compartido por medio de sus redes sociales, Linda Palma y su pareja le habrían abierto las puertas a un negocio de comida, tratándose precisamente de ‘Tiene huevo’, un restaurante de desayuno y brunch, además en la descripción de su cuenta oficial se lee: “El sánduche de huevo más rico de Bogotá”.

Sin dejar de lado, que Linda y Diego han estado a cargo de varios de los videos promocionales “Estamos muy felices, por fin tenemos nuestro local de ‘Tiene huevo’, ya abrimos. Tienen que venir a probar el sánduche de huevo más rico de Bogotá (…) De todo, además pidan miel. Está delicioso, estamos abiertos a partir de las 7 am y si usted no viene a cobrarlo tiene huevo”.

¿Por qué Linda Palma, de Noticias Caracol, no quiere tener hijos?

En pasadas entrevistas, Linda Palma confesó que tanto ella como su pareja, Diego Pulecio no desean tener hijos hasta el momento, pues están enfocados en sus proyectos a nivel profesional y también en seguir disfrutando como pareja: “No, bebé. No tenemos esos planes. Hasta ahora no he querido y lo hemos hablado, no estamos interesados”. Cabe resaltar que Linda y el artista lleva más de 7 años de relación y desde el inicio el agrandar la familia no habría sido una posibilidad.