La foto por la que le preguntaron a Linda Palma si está embarazada

View this post on Instagram

29 de julio 2020🎀 … "Espero que no estés tan involucrado en cosas secundarias como para olvidar lo que de verdad te divierte, porque este momento está a punto de terminar. Deseo que mires hacia atrás y recuerdes que hoy fue el día en el que decidiste hacer que cada instante cuente, disfrutar cada hora como si no existiera otra más. Y cuando tengas que elegir entre sentarte o bailar, espero que bailes". – 📕Libro: Lo que he aprendido en la vida. Oprah Winfrey💃🏻 – Foto: @andresreinafotografo Maquillaje y peinado: @petunimaq Styling: @andreacruzzo @mio.coral