Claudia Bahamón habló de un momento incómodo que vivió cuando tenía implantes en sus senos

Claudia Bahamón reveló en una entrevista que los implantes de sus senos le generaron cierta incomodidad en algún punto de su vida, contando que esto no solo se debió a un asunto de salud, sino que también estaba relacionado con otro detalle en su vida el cual está ligado a uno de sus ideales.

La colombiana se posiciona como una de las figuras publicas más destacadas del país, no solo por su presencia en proyectos de gran reconocimiento como ‘MasterChef Colombia’ en todas sus presentaciones, sino también por involucrarse en diferentes movimientos en las redes sociales.

Pero así como deja ver detalles relacionados con su vida frente a las cámaras, también habla de otros aspectos más personales como el caso en el que decidió retirarse los implantes de sus senos.

En varias oportunidades, Claudia Bahamón ha contado que si bien nunca fue diagnosticada con el Síndrome de Asia, igualmente presentó algunos síntomas similares, razón por la cual se sintió motivada a retirar sus implantes.

Sin embargo, en una reciente entrevista, la modelo ahondó un poco más en este tema, explicando que más adelante cuando empezó a involucrarse en tareas ambientalistas terminó rechazando sus implantes, relatando una penosa situación que vivió.

“En ese momento, con lo de mis t***s, sí me sentía muy rara. Yo decía: ‘¿y ahora qué voy a hacer con estos dos plásticos que tengo acá?’. Me sentía extraña, me sentía rara, y decidí sacármelas un día”, contó la presentadora.

Claudia Bahamón comparó esta situación con el daño que está sufriendo nuestro planeta

En la misma entrevista, la colombiana destacó que el proceso de colocarse implantes en el cuerpo es muy similar al daño que las personas le hacen al planeta en relación al plástico, dejando ver que estos dos escenarios tienen puntos en común.

“Todos estos plásticos que les vertemos a los ríos, a los mares, a las montañas, es lo mismo que nosotros nos hacemos cuando nos ponemos esas prótesis”, dijo Claudia Bahamón en el clip compartido en Instagram.

También aprovechó para aclarar que respeta a todas las personas que deciden ponerse implantes en los senos, destacando que cuando ella lo hizo se sintió muy feliz, razón por la que no juzga a quienes tomen esta decisión.