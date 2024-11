“No es tan chévere”: Claudia Bahamón reveló en qué momento de su vida no quiso ser famosa

Claudia Bahamón se mostró vulnerable en una entrevista al contar una anécdota respecto a un duro momento en su vida donde deseó no ser una figura reconocida del entretenimiento, dejando ver que si bien disfruta de esta faceta, un momento puntual terminó pasándole factura tanto a ella como a su familia.

La modelo es una de las figuras más reconocidas del mundo de la televisión colombiana, destacando en la actualidad por ser la presentadora de ‘MasterChef’ en todas sus ediciones, desde la de aficionados, pasando por la infantil, hasta la de celebridades que tanto le ha gustado a los televidentes.

Además, cuenta con mucha presencia en las redes sociales, bien sea para compartir detalles sobre este rol, sus trabajos anteriores en la televisión y para pronunciarse en reiteradas ocasiones sobre la ecología y el medioambiente, un tema que le apasiona mucho y en el que se ha involucrado de lleno.

Y si bien ha dejado claro en más de una oportunidad que disfruta de todo lo que su estatus de figura pública le concede, a través de una entrevista contó que hubo un momento hace varios años, revelando que cuando falleció su papá esto le trajo algunos momentos amargos.

“El día que murió mi papá, cuando yo vi el titular de prensa en uno de los periódicos más importantes de Colombia con: ‘el papá de Claudia muere en accidente trágico’, yo creo que en ese momento yo quise no ser famosa. En ese momento yo dije: ‘miércoles, ¿por qué?’. Como que nunca quise ver a mi papá en un titular de un periódico de esa manera”, recordó con pesar Claudia Bahamón.

Seguidamente contó lo frustrada que se sentía de que abordaran el tema de esa manera y que esto no le permitió ni a ella ni a su familia llevar el luto de manera tranquila.

Claudia Bahamón encontró el lado positivo de esta situación

Si bien manifestó que no le gustó que ciertos medios se involucrarán con este evento en su vida, en la misma entrevista dio a entender que no significaba que eso fuera algo completamente negativo, compartiendo su reflexión al respecto.

“Luego entendí que también era cariño, luego entendí que aunque me haya roto ver ese titular entendí que hacía parte del cariño, de ese acompañamiento. Sí, el titular no fue chévere, un poco amarillista, pero al final es que me están acompañando. Así lo quise ver yo”, dijo Claudia Bahamón con una sonrisa.