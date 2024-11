“Yo quería me amara”: Elianis Garrido confesó el maltrato que recibió de parte de uno de sus exnovios

Elianis Garrido, nacida en Barranquilla, es una de las presentadoras más queridas del país por su gran carisma y además de ser parte de la televisión, mucho de sus esfuerzos están guiados al baile, actualmente está trabajando en su proyecto de su escuela de baile luego de despedirse de ‘Lo Sé Todo’. Desde su participación en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ hasta su escuela de baile; Elianis es bastante privada con su vida sentimental, pero enuna entrevista reveló la tormentosa relación que tuvo con una de sus exparejas.

Aunque no todas las parejas de la barranquillera han sido muy públicas, muchos recuerdan su relación en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ con Sebastián Tamayo, además de su amor con Andy Caicedo. Aunque la presentadora ahora está viviendo un feliz matrimonio, también comentó que en sus relaciones pasadas vivió momentos de tensión y que una de sus exparejas incluso le prohibía bailar porque a él le apenaba.

La expresentadora de ‘Lo Sé Todo’ reveló: “yo renuncié a la orquesta, ese año no bailé estando físicamente bien porque a mi novio le daba ‘oso’ que yo bailara, me decía ‘me da oso que bailes’ y yo quería que él me amara, entonces yo dejé de bailar”; Elianis ha sido bastante clara en que el baile es una de sus más grandes pasiones y que desde pequeña, siempre soñó con tener su propio estudio de baile.

Aunque Elianis no dio detalles de la identidad de su expareja, muchos de sus seguidores asumieron que se trata de Sebastián Tamayo, pues Andy siempre disfrutó de que Elianis bailara e incluso la incluía en sus videos musicales.

¿Quién es el actual esposo de Elianis Garrido?

La presentadora está casada con Álvaro Navarro desde hace algunos años, aunque su relación es bastante privada en redes sociales, en algún momento Elianis comentó que su matrimonio surgió fácilmente y dijo: “A los 5 meses ya estaba comprometida y luego, a los dos meses, casada. Llevamos año y medio de matrimonio y ha sido un gran socio de vida, me ha dado mucha tranquilidad y mucha paz. Mi casa es mi lugar favorito”.

Aunque su matrimonio es estable, sus seguidoras preguntaron sobre si había terminado y a esto, Elianis respondió aclarando que su esposo sí estaba en la celebración; sin embargo, que por cuestiones personales él prefiere no salir en las fotografías, diciendo: “no le gusta. No quiere. Él sale cuando quiere; esto es una red social, no es la vida real completamente, hay gente que no le gusta”.