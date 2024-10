Manuela Gómez estalló contra famosa marca por venderle un teléfono de 8 millones de pesos dañado

La influencer y empresaria Manuela Gómez expresó su indignación a través de redes sociales luego de enfrentar serios problemas con un teléfono que adquirió recientemente por más de 8 millones de pesos. La creadora de contenido manifestó su furia contra la marca Samsung, afirmando que su nuevo dispositivo comenzó a presentar desperfectos apenas unos días después de la compra. Según Gómez, el teléfono no llevaba ni un mes de uso cuando comenzaron a aparecer fallas técnicas, lo que la llevó a compartir su frustración con sus seguidores.

“Estoy furiosa con Samsung”, expresó Manuela en uno de sus videos. “Me compré un teléfono porque necesitaba trabajar, pagué más de 8 millones de pesos con tarjeta de crédito y todavía lo estoy pagando. El teléfono me salió malo desde hace 8 días y lo peor es que no ofrecen cambiarlo, solo repararlo. Es increíble que tenga que esperar más de 15 días para ver si me dan una solución”, agregó visiblemente molesta.

En otro video, Manuela continuó desahogando su frustración al mencionar que el modelo que adquirió fue el S24 Ultra, el más reciente lanzamiento de la marca. La empresaria afirmó que no puede creer que un equipo tan costoso falle por problemas de procesador y criticó que Samsung no le haya ofrecido un cambio inmediato del dispositivo. “Siempre fui fiel a la marca, pero con esto me siento muy decepcionada. No he recibido ninguna respuesta concreta y mientras tanto, me quedo con un teléfono que no sirve ni para tirar a la basura”.

La creadora de contenido también reveló que, a pesar de haber realizado el reclamo dentro de los primeros días de uso, no ha obtenido una solución satisfactoria. “Lo único que me dicen es que espere 15 días hábiles. Me parece horrible que no respondan. Pretenden que uno deje el teléfono por garantía y se quede sin nada, como si todos pudiéramos comprar otro celular así de caro. Qué rabia”, concluyó.

Manuela Gómez finalizó su mensaje declarando que, después de esta experiencia, no volverá a ser cliente de Samsung, dejando clara su decepción por la falta de atención a su caso.