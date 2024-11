Nina Caicedo envía emotivas palabras a su papá tras salir de ‘MasterChef’

El capítulo 103 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ dejó un sabor amargo para los seguidores de la actriz Nina Caicedo, pues es la más reciente eliminada del reality de RCN luego de estar en un reto en el que la gelatina era la protagonista de la preparación.

Y es que luego de una intensa prueba llena de tensión y críticas, los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch determinaron que la actriz sería la nueva eliminada de la competencia, dando paso al top 9 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’.

La despedida de la actriz de los fogones se dio en medio del llanto de sus compañeros quienes definieron su presencia como una energía contagiosa y una persona maravillosa. Ahora, por medio de su red social Instagram la actriz compartió algunos de los momentos en competencia para despedirse.

“¿No se lo esperaban verdad? 🥺 🥺 yo tampoco, llegué a pensar que avanzaría más, pero así es el juego, un error te deja fuera de la competencia, no me queda más que agradecerles a todos los que de alguna manera me enviaron vibras positivas, de verdad que había momentos duros, pero ustedes me levantaron, competí con el corazón, aprendí montones y me voy cuando más estaba disfrutando!”, escribió en primera instancia Nina Caicedo.

Seguidamente dio gracias a cada una de las personas que se involucraron de lleno en lo que fue su paso por la competencia de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, como el jurado del reality de RCN y a su presentadora, pero en especial a sus familiares, y con ello unas palabras a su papá el músico Nino Caicedo, quien es el compositor de los grandes éxitos de la Orquesta Guayacán.

“Gracias a Dios, a mi papá @nino_caicedo que todas las mañanas me hablaba de la importancia de agradecer y de seguir firme, gracias a mi bro del alma @anddycaicedo por sus palabras cuando lo llamaba llorando a decirle que estaba cansada, a mi mamá por sus palabras de aliento, gracias enormes a mis chefs Alejandro y @ruthy_arenas por sus conocimientos gracias a ellos tuve algunas buenas preparaciones, pines, cachetes, felicitaciones etc 🫀Gracias a mis queridos Chefs @nicodezubiria @jorge.rausch @adriamarina a mi hermosa @claudiabahamon por el cariño y muchos abrazos que me dio, gracias a mis compañeros del alma que tanto reímos y sufrimos jajajaja gracias a @masterchefcelebrityco gracias @canalrcn estuve viva, fui plenamente feliz!”, finalizó Nina Caicedo.