Nina Caicedo es eliminada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ tras haber ganado varios retos

El capítulo 103 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ llegó con la salida de uno de los participantes para así dar paso a lo que será el top 9 de la competencia, tras la despedida de Ilenia Antonini semanas atrás, luego que no hubo eliminado en el más reciente reto.

A la prueba de eliminación llegaron las actrices Paola Rey, Nina Caicedo y Cony Camelo, así como los actores Juan Pablo Llano y Jacques Toukhmanian junto a la medallista olímpica Caterine Ibargüen y la comediante Vicky Berrío.

El reto inició en medio de mucha tensión por permanecer en la competencia y tras culminado el tiempo de preparación cada uno de los participantes fue pasando al atril para ser evaluados por los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch.

Los platos en el atril de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

La primera en pasar fue Cony Camelo con una torta llamada “feliz cumpleaños” de gelatina con fresas la cual era similar a la que le llevaban a la escuela en su cumpleaños.

“La gelatina está un poco densa, al cortarlo se deshace”, dijo Adria Marina mientras Jorge Rausch dijo que “la fresa no está endulzada, me parece que queda bajito de azúcar en ese lado”. Nicolás de Zubiría agregó que “la fresa con la gelatina no funciona bien”.

Luego fue el turno de Jacko quien llegó con un postre llamado “rosa lima” envuelta en una salsa de rosas, junto a un glaseado de limón. Jorge Rausch le indicó que “eso está sensacional, me parece que se pierden un poco lo arándanos, pero está muy bien resuelto”. Por su parte Nicolás de Zubiría preciso que “técnicamente sabroso” mientras que Adria Marina le indico lo mismo.

Nina Caicedo fue la tercera en pasar al atril con “Ay, Dios” el cual estaba emplatado de una forma poco llamativa. Con una panacota de tamarindo y esencia de coco, junto a una crema de mascarpone.

“Para mí, tu punto más bajo es tu panacota”, dijo Nicolás de Zubiria, mientras Adria Marina “creo que abusaste d ellos elementos tienes demasiados ingredientes que hace una mezcolanza que me tiene confundida” y Jorge Rausch halagó el plato.

La cuarta en pasar fue Vicky Berrío con “amistad” que se lo dedicó a los amigos, un bizcocho liviano, con crema montada con esencia de coco, mango bañado en whisky. Adria Marina le criticó la gelatina y Jorge Rausch “cuando se prueba junto el punto de dulce es muy bueno”. Y Nicolás de Zubiria le preguntó que tan segura estaba ya que “si yo fuera usted también me sentiría”.

El quinto en pasar fue Juan Pablo Llano con “un postre pa’ mí” con uchuva cristalizada, con salsa de queso. “Su bizcocho está muy esponjoso y su gelatina delgadita”. Por su parte Nicolás de Zubiría le indicó que “de presentación ojo, tu punto bajo el emplatado” y Adria Marina expuso que “la gelatina es una propuesta muy buena”.

Siguió Paola Rey con “flor de fresa” que era un bizcocho con tres leches, gelatina de frutos rojos y arándanos. Nicolás de Zubiría fue el primero en probar y le dijo que el “punto bajo tu gelatina”. Luego llegó “No te voy a decir que creativo, pero sí algo delicado” que le dijo Adria Marina mientras que Jorge Rausch aseveró que la gelatina estaba muy dura.

La última en pasar fue Caterine Ibargüen con “De frente al Sol” en una crema sencilla a la que Adria Marina dijo que “te pasaste un poquito de esencia, es deliciosa, pero hay que tener cuidado. La gelatina está un poquito más dura de lo normal. Aquí tenemos cosas buenas y cosas malas”.

Por su parte Jorge Rausch aseveró que “La decisión de cortar un cuadrado es equivocada” mientras que Nicolás de Zubiría “El punto negativo, el emplatado”.

La deliberación de los chefs

El chef Nicolás de Zubiria le pidió a Jacko, Cony, Juan Pablo, Paola y Vicky dar un paso al frente y subir al balcón lo que llenó de sorpresas a Cate y Nina, a quienes les dijo que tuvieron el peor plato del día por exceso de esencia de coco. Destacó los emplatados y los errores técnicos.

“La persona que sale de la cocina es… Quien abandona la cocina de MasterChef Celebrity 2024 es… Nina”, dijo Nicolás de Zubiría