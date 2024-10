“¿Tienes vitiligo?”: Lo que dijo Luisa Fernanda W al preguntarle si padece la enfermedad

Luisa Fernanda W, una de las influencers más reconocidas de Colombia, ha sabido abrirse paso en el mundo del entretenimiento y los negocios, consolidándose como una empresaria exitosa. Con millones de seguidores en sus redes sociales, Luisa Fernanda ha logrado capitalizar su presencia digital, lo cual le ha permitido lanzar su propia línea de maquillaje y colaborar con importantes marcas nacionales e internacionales.

Además de su incursión en el mundo de la moda y la belleza, Luisa ha extendido su carrera al ámbito musical, colaborando en proyectos que han alcanzado una amplia difusión. Esta versatilidad le ha permitido posicionarse como una figura influyente y muy querida en redes sociales, consolidando su rol de empresaria y madre, junto a su pareja, el cantante de música popular Pipe Bueno.

Recientemente, Luisa acompañó a Pipe Bueno a la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2024 en Miami. Sin embargo, confesó en un video que no pudo disfrutar completamente del evento, ya que mientras estaba allí recibió una llamada informándole que su hijo mayor estaba enfermo, lo que le generó gran preocupación y desconexión en medio de la premiación.

¿Luisa Fernanda W tiene vitiligo? Esto dijo la influencer

Mientras relataba su experiencia, una seguidora observadora notó una mancha en uno de los dedos de Luisa y le comentó que, según parecía, ella intentaba cubrirla frente a la cámara. Este detalle despertó la curiosidad de otros seguidores, quienes también se fijaron en el video y comenzaron a especular sobre la posible mancha.

“¿Luisa, tienes vitiligo en tu dedo? No hate, solo soy muy observadora y vi cómo tratabas de taparlo”, escribió la seguidora. Luisa, entre risas, aclaró: “Jajajaja, no. Es una crema blanca, ya que me lastimé un dedo”, desmintiendo cualquier rumor y dejando claro que era solo una cuestión de cuidado temporal.

Otros internautas que la vieron en persona durante los Billboard comentaron que, lejos de lo que algunos especulaban, su piel se veía perfecta.

El vitiligo es una enfermedad de la piel caracterizada por la pérdida de pigmento en ciertas áreas, lo que provoca la aparición de manchas blancas en distintas partes del cuerpo. Aunque no tiene cura definitiva, existen tratamientos que pueden ayudar a restaurar el color o reducir la apariencia de las manchas