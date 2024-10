Juan Roberto Vargas es un periodista colombiano, quien gracias a su amplia experiencia y conocimientos en esta materia desde hace un tiempo figura como director de Noticias Caracol, estando a cargo de cada uno de los contenidos dispuestos a lo largo de las diferentes emisiones, así como también de cada una de las nuevas caras que llega a formar parte del equipo, entre ellos, su hijo, Juan Camilo Vargas, quien desde hace varios meses es el reportero en materia deportiva, pero esta vez no brilló por su talento, sino, por el contrario, a causa de las risas, pues al hijo de Juan Roberto Vargas, de Noticias Caracol, se le burlaron en vivo por su consumo de agua

Juan Camilo gracias a su talento y perseverancia ha logrado destacarse en el equipo de Caracol Sport, siendo una de las figuras que revela los datos en medio de los partidos y también siendo aquel reportero que le sigue los pasos a las selecciones, con el fin de dar a conocer cada uno de los detalles de los mismos, trabajando de la mano junto a Javier Hernández Bonnet y Ricardo Orrego.

A pesar del profesionalismo con el que cuentan cada uno de los periodistas de Noticias Caracol a la hora de salir al aire, lo cierto es que durante la transmisión de Caracol Ahora, las risas no faltaron, pues los periodistas que se encontraban en el set, no dudaron en resaltar lo importante que resulta la hidratación mientras que las declaraciones por parte del hijo de Juan Roberto Vargas no se hicieron esperar:

“A tomar agüita, ahí vamos a estar, siempre hidratándonos con un termo que tengo como de dos litros y medio”, agregó Juan Camilo, mientras que en medio de risas su colega, Juan, contó que, efectivamente, el hijo de Juan Roberto Vargas tenía un termo bastante “considerable” e incluso “gigante”. Por supuesto, en compañía de su otro compañero de set, no dudaron en aprovechar el momento para indicar: “Por eso se acaba siempre el agua en los pasillos”.

Finalmente, el hijo de Juan Roberto Vargas, quien aún se encontraría en República Dominicana, ya que allí debutó la Selección Colombia Sub-17 por el Mundial.

¿Quién es la esposa de Juan Roberto Vargas de Noticias Caracol?

La esposa de Juan Roberto Vargas de Noticias Caracol es Amanda Cadena, con quien sosteniendo un matrimonio de más de 20 años y fruto del mismo nacieron Juan Camilo y María José, quienes ya alcanzaron la mayoría de edad, él ya trabajando en el informativo de Caracol Televisión mientras que la joven adelantando su carrera profesional.