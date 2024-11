Participante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ se está divorciando

Yina Rose es una de las aspirantes que apareció en el primer grupo de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ que será sometido a votaciones hasta el próximo 10 de noviembre cuando por medio de Noticias RCN se informe quién es la escogida por el público.

La cantante viene de participar en ‘Survivor La Isla De Los Famosos’ en su edición del año 2023, en donde al principio quedó en la tribu Amazonas y luego fue una de las participantes cambiadas de equipo hasta la picadura de un alacrán contó su historia al ser la tercera eliminada de manera oficial de la competencia y la octava en abandonar la isla Saona en ese entonces.

Durante el podcast ‘El Día Después‘ con Tatán Mejía, la exconcursante abrió su corazón sobre lo que vivió dentro de la competencia y en sus palabras la cantante contó más de lo que es su vida íntima revelando que el viaje a República Dominicana, le ayudó a reflexionar sobre su matrimonio.

“Para mí lo más grande es mi familia, porque de verdad, les voy a contar una incidencia, yo ahorita no venía muy bien con mi esposo, cuando venía para acá prácticamente le pedí el divorcio a mi esposo”, dijo Yina Rose en ese entonces.

Divorcio de Yina Rose es un hecho

Y tras el paso del tiempo tal parece que el divorcio ahora sí es definitivo, pues dentro de lo que fue su casting para entrar ‘La Casa de los Famosos Colombia’ reveló que está en el proceso, por lo que su posible ingreso sería una terapia.

“Y pues tristemente, actualmente estoy separándome. Llevaba 18 años de matrimonio. Sé que esto sería una terapia muy difícil para mi vida, pero yo soy una mujer de retos, yo estoy abierta para vivir lo que sea mi amor. Toco madera de que no vaya a caer en una tentación le pido mucho a Dios que no me vayan a colocar un papacito muy papacito allá porque yo no me puedo poner a jugar aquí con fuego porque después allá afuera tengo una vida”, contó Yina Rose.

Precisó que uno de los retos más grandes, en caso de ingresar, sería aguantar los malos olores, el desorden de la gente, pero que es una ama de casa por lo que considera que puede ser la persona que ponga el orden.

“Yo no soportaría dentro de La Casa de los Famosos ese tipo de mujeres que hablan a espalda de la otra. Me dolería muchísimo que me enterraran el cuchillo en la espalda. Vea mi amor, yo le digo que se las canto todas toditas en la cara. Esta Yina Rose se merece una segunda oportunidad de ser feliz”, finalizó Yina Rose.