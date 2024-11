Esto cobra el sobrino de Omar Geles por componerle canciones a Silvestre Dangond y Peter Manjarres

Omar Geles es una de las figuras más recordadas del vallenato por su influencia en las letras que muchos corean como ‘Los Caminos de la Vida’, ‘Hoja en Blanco’ y varias de las canciones de los diablitos; lamentablemente, Omar falleció este año, pero esta no ha sido una razón para olvidar sus canciones, sino que más bien muchos han reconocido su legado, además de las curiosidades que rodean su vida. Algo que muchos no saben, es que la familia de Omar tiene gran talento musical y su sobrino, es uno de los compositores más importantes para el ‘Binomio de Oro’.

Se trata de Wilfran Castillo, Omar Geles es hermano de Nubia Utria, madre del compositor Castillo, ambos hicieron dupla en la composición y crearon éxitos como ‘Hoja en Blanco’ juntos; Wilfran heredó este talento musical y ha escrito canciones para grupos como Los Inquietos del Vallenato y el Binomio de Oro, éxitos como ‘Como duele el frío’, ‘Quiero saber de ti’, ‘Si tu amor no vuelve’, ‘Que Dios te Bendiga’ y ‘Entrégame tu amor’.

Wilfran en una entrevista dio detalles de como vive su vida de compositor y como son sus ganancias, por lo que informó que al vender sus canciones para Silvestre Dangond y Peter Manjarres, gana una millonaria suma por cada una de sus letras.

“Si yo entrego una canción a Silvestre, por ejemplo, él la graba, suena en radio y a mí cada vez que suena me paga la sociedad de autores. Pero si un artista llega a mi casa y me pregunta: ¿cuánto cobras por una canción? Yo le voy a cobrar, es un negocio propuesto y yo le digo: bueno, vale 80 mil dólares, 50 mil dólares, dependiendo el potencial”, comentó Wilfran para Informandonos.com.

¿Qué canciones ha escrito Wilfran Castillo?

Varias de las letras de Wilfran hacen parte de las celebraciones de las familias colombianas, ejemplo de ello son canciones como ‘Nunca niegues que te amo’, ‘Si tu amor no vuelve’, ‘Que no me faltes tú', ‘Volver’ y ‘Sueños de Olvido’.