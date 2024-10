Esposa de Omar Geles confesó que pasará con las canciones que no fueron publicadas por el artista en vida

Omar Geles fue un conocido compositor y cantante colombiano que a sus 57 años de edad falleció luego de un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba tenis con algunos de sus amigos, siendo una noticia bastante triste para todos sus seguidores y especialmente para su familia, ya que logró construir una amplia carrera con piezas musicales interpretadas por Silvestre Dangond, Patricia Teheran y Diomedes Díaz. Ahora, después de varios meses de su fallecimiento, la esposa de Omar rompió el silencio y habló de lo que pasará con las canciones que no fueron publicadas por el artista.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Madre de Omar Geles creo un emprendimiento para apoyar económicamente la familia de su hijo fallecido

La esposa de Omar Geles es Maren García, con quien sostuvo una relación durante varios años e incluso llegaron al altar, dándole la bienvenida a sus tres hijos, José Juan, José Mario e Isabella. A lo largo de su unión, el amor y el apoyo fueron los protagonistas, motivo por el cual el fallecimiento del compositor ha sido uno de los golpes más duros que ha tenido que enfrentar en su vida, pues para ella, Omar siempre será su gran amor.

Ahora, en medio de una entrevista para el programa ‘La Red’ de Caracol Televisión, la esposa de Omar Geles confesó que pasará con aquellas canciones que dejó el artista sin ser publicadas, ya que varias de sus composiciones terminaban siendo todo un éxito desde hace muchos años. En principio, quien terminó llegando a este tema fue el mánager del artista, quien también puso sobre la mesa la idea de seguir con la agrupación ‘La Gente de Omar Geles’.

“Yo dije como sería eso, después mi cuñada María Geles me dijo lo mismo y a mí me quedó sonando por qué no hacerlo y el legado también pensando en mis hijos que ya tocan acordeón y que seguramente continuarán con esto. Y los músicos de él también, contentos y obviamente que el público esté contento con este y nos apoye”, apuntó Maren García.

¿Cuántos hijos tuvo Omar Geles?

Omar Geles tuvo siete hijos. Con su última esposa tuvo tres, quienes fueron José Juan, José Mario e Isabella, antes que ella sostuvo una unión con Liliana Carrillo, dándole la bienvenida a Omar Yesid y José Jorge mientras que con Claudia Fontalvo tuvo a Daniel Geles, pero quien falta para completar la lista de herederos de Omar es Stefani Geles, ya que se conocen pocos detalles con respecto a este romance.