Claudia Bahamón se ha convertido en una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana gracias a su carisma y conexión con los participantes en ‘MasterChef’. Eso, sumado a su picardía y carisma, han hecho que la presentadora se gane el corazón de los televidentes. Más allá de lo televisivo, la presentadora contó cómo en 2023 vivió el susto de su vida, ya que por un mal procedimiento médico, le perforaron un pulmón.

PUBLICIDAD

Claudia Bahamón reveló detalles del episodio que casi le cuesta la vida

En su más reciente entrevista en el Podcast ‘Vos Podes’ la presentadora dio detalles del suceso “Me sentí más allá que acá por un rato, pero el pulmón es tan resiliente como la tierra. A los cuatro días estaba muy bien, y me tomó solo unos meses estar bien completamente y me siento regia. Fue realmente grave, pero miren estoy bien. Estamos hablando de minutos, yo creo que no pasaron 15 minutos y ya estaba en urgencias. En ese momento me sentí rara, al minuto ya sentía dolor al respirar, al minuto ya no podía respirar con un dolor muy intenso como si estuvieran punzando una bomba. El sentimiento es muy raro pero muy doloroso. Me provocaron un neumotorax para salvarme la vida”.

Después de ese suceso, la presentadora solo lo recuerda como uno de los sustos más grandes de su vida, logrando salir adelante y continuando con su proyecto en ‘MasterChef’ y su proyecto ambiental con BeCla, donde realiza diferentes proyectos ambientales a lo largo del territorio colombiano, ya que ha sido una de sus mayores preocupaciones y pasiones personales.