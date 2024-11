“Que mi plata aparezca”: Mary Méndez denunció la irregularidad que tuvo al depositar en el banco

La presentadora Mary Méndez, reconocida por su participación en el programa ‘La Red’ de Caracol Televisión, denunció públicamente a través de sus redes sociales una irregularidad que sufrió al intentar realizar un depósito de dinero en un cajero automático de Davivienda.

A través de su cuenta de X, Méndez expresó su frustración al indicar que el cajero retuvo una parte significativa de su depósito, devolviéndole una pequeña suma y quedando en un estado de transacción incompleta. “Señores Davivienda intenté hacer un depósito mi cuenta de ahorro por medio del cajero multiservicios, el cajero se quedó con gran parte de mi depósito, me devolvió una pequeña suma y se quedó en el estado del video, prosigo a llamar a la ‘línea de atención’ y recibo todo”, escribió la presentadora.

En otros mensajes y videos publicados en sus historias de Instagram, Méndez detalló que, a pesar de comunicarse con la línea de atención al cliente de Davivienda, no recibió una solución inmediata a su problema. “Recibo todo menos ayuda, me comunica el funcionario que no abandona el cajero, que se comunicarán conmigo, aquí llevo más de 45 minutos y no hay solución. ¿Qué procede?”, expresó indignada.

La costeña aseguró haber documentado todos los pasos realizados durante la transacción para poder recuperar su dinero. Asimismo, criticó la ineficiencia de la línea de atención al cliente de la entidad bancaria. “Increíble que uno se comunique con la línea de atención al cliente y le digan que lo van a llamar a uno en 5 o 10 minutos y todavía no he recibido tal llamada”, afirmó.

Méndez informó a sus seguidores que un representante de Davivienda se comunicó con ella a través de Instagram y le aseguró que su caso sería resuelto en menos de 24 horas. Sin embargo, Mary se mostró escéptica y advirtió que mantendrá informados a sus seguidores sobre la evolución de la situación. “Mañana esperemos a ver cuál es la resolución que espero y confío en que sea la única que estoy esperando Es que mi plata aparezca en mi cuenta”, concluyó.