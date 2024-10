“Corta de presupuesto”: A Mary Méndez le dan ‘palo’ por este detalle en su disfraz de Halloween

Mary Méndez, presentadora del programa de entretenimiento La Red, en Caracol Televisión, se ha ganado el cariño del público colombiano gracias a su estilo directo y su carisma inigualable. Desde su llegada al programa, se ha convertido en una de las figuras más influyentes en el ámbito del espectáculo y entretenimiento, destacando por su habilidad para comentar con precisión y autenticidad las noticias de la farándula.

Además de su éxito en la televisión, Méndez ha desarrollado una faceta empresarial y es una apasionada promotora del estilo de vida saludable. A través de sus redes sociales, comparte regularmente rutinas de ejercicio, consejos de alimentación y motivación para sus seguidores. Su trabajo la ha consolidado como una de las personalidades más influyentes en temas de bienestar y vida sana.

En el marco de las celebraciones de Halloween, Mary sorprendió a sus miles de seguidores con un espectacular atuendo. la presentadora, conocida por su sencillez, esta vez decidió unirse a la celebración con un disfraz que rápidamente generó comentarios positivos en sus redes sociales.

Para esta ocasión especial, Mary junto a sus compañeros de La Red, recurrió a maquilladores profesionales y optaron por impactantes disfraces inspirados en la vida marina. Cada integrante del equipo buscó plasmar la riqueza de los mares aportando un toque único y creativo a sus respectivos atuendos.

Méndez se transformó en una princesa de la profundidad del mar, usando una peluca y un traje en tono celestes, violetas y rosados. Un detallado maquillaje completó su look. “Soy mala pa’ los disfraces, me pesan, me pican, el trajín, la pintura, la peluca, los lentes, en fin. El resultado siempre es espectacular, pero el camello detrás del resultado es intenso. Así que la única oportunidad que tengo y que quiero para disfrazarme es en La Red”, compartió Méndez en Instagram.

Los disfraces causaron una excelente impresión en el público resaltando la creatividad de todos especialmente la de madre. Sin embargo, surgieron algunas críticas, como la de una usuaria que le comentó: “¿Y por qué pintar (las piernas)? ¿El vestuarista quedó corto de presupuesto para las medias?”. La observación género diversos comentarios en redes, aunque la mayoría defendió el look de la presentadora costeña.