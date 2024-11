‘Polilla’ mostró con emoción su asistencia al concierto de Paul McCartney

Nelson Polanía, conocido afectuosamente como ´Polilla’, es uno de los humoristas más queridos gracias a la televisión colombiana. Su carisma y talento lo llevaron a ser parte del programa de comedia “Sábados Felices”, el cual por décadas ha llevado risas a los hogares colombianos. Además de su profesión, Polilla era conocido por su estable matrimonio con Fabiola Posada o “La Gorda Fabiola” quien lamentablemente falleció hace poco por graves complicaciones de salud, que terminaron llevándosela. Ante tan importante pérdida, el humorista se ha mostrado de la forma más transparente su duelo y dolor con sus seguidores, donde ha expresado que ante todo recuerda con amor todo lo que vivió con su fiel compañera. Esta vez, pudo disfrutar de un ambiente totalmente distinto, ya que, asistió al concierto de Paul McCartney en Bogotá.

A través de sus historias, Polilla posteo dos videos de su gran noche en el concierto de uno de los integrantes de la icónica banda The Beatles, Paul McCartney en el Estadio Nemesio Camacho El Campin, el post lo acompaño de unas sentidas palabras: “La vida se trata de tener momentos o vivir experiencias, tuve una de las más especiales de mi vida, definitivamente es muy lindo cuando la música te explota los sentidos a otro nivel, que te reconoce tus miedos, angustias, gustos y emociones... anoche fui feliz”. Sus seguidores no dudaron afirmarle que merecía ser feliz, a pesar del dolor que ha venido atravesando.

Por otro lado, para el día 31 de octubre, Polilla se disfrazó del personaje de Tristeza en Intensamente, este no sería una decisión casual, ya que esta emoción representa la melancolía y la pérdida. “Este es un año diferente para mí, en todas las ocasiones tenía la mejor actitud y entusiasmo para hacerlo, me encantan los personajes de películas, pero la cómplice de mis locuras no está presente hoy para respaldarme” fueron las palabras de los cantantes.