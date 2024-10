‘Polilla’ se disfrazó de tristeza de ‘Intensamente’ en el primer halloween sin la ‘Gorda’ Fabiola

El comediante colombiano Nelson Polanía, mejor conocido como ‘Polilla’, sorprendió a sus seguidores con un emotivo homenaje al disfrazarse de Tristeza, uno de los personajes de la película animada ‘Intensamente’, en lo que representa su primer Halloween sin la compañía de su esposa, la también comediante Fabiola Posada, cariñosamente conocida como la ‘Gorda’ Fabiola quien falleció el pasado 19 de septiembre. La pareja ha sido una de las más queridas en el país, tanto por su carisma como por su sentido del humor, lo que hace de esta fecha un momento especialmente conmovedor.

El disfraz de Tristeza no fue una elección casual, pues el personaje representa las emociones de melancolía y pérdida, algo que ‘Polilla’ ha compartido con sus seguidores en este difícil proceso. En redes sociales, el comediante publicó una foto con el icónico atuendo azul y los característicos lentes del personaje, acompañada de un mensaje emotivo en medio de su duelo.

“En esta día siempre durante muchos años tenemos en @laluciernagacaracol la tradición de nuestros disfraces, este es un año diferente para mí, en todas las ocasiones tenía la mejor actitud y entusiasmo para hacerlo, me encantan los personajes de películas pero la cómplice de mis locuras no esta presente hoy para respaldarme, de igual forma no quise pasar sin compartir con mis compañeros la ocasión y dentro del abanico de posibilidades que nos da un día como hoy, encontré el personaje más acorde a mi momento”, mencionó en la descripción de la fotografía mencionando la pérdida de su persona favorita.

La respuesta de sus seguidores no se hizo esperar, ya que le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad, reconociendo la valentía de ‘Polilla’ al enfrentar un momento tan difícil con humor y sensibilidad. Entre los comentarios, muchos resaltaron la capacidad del comediante para transformar su tristeza en una conexión especial con sus seguidores, quienes han estado presentes durante las altas y bajas de su carrera y vida personal.

Este Halloween sin la ‘Gorda’ Fabiola representa un hito en la vida de ‘Polilla’, quien, sin perder su esencia humorística, encuentra en este tipo de expresiones un consuelo. La elección de Tristeza parece también ser un mensaje de esperanza, al recordar que, como en la película *Intensamente*, todas las emociones, incluso las más difíciles, tienen su lugar y propósito en la vida.