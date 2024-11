Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’ mostró el proceso de salud que le cambió la vida hace cinco años

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los programas de entretenimiento más famosos del Canal RCN, pues en medio de sus más de cinco temporadas ha buscado encontrar al mejor cocinero durante cada una de ellas, midiéndose a complejos retos culinarios entre el mundo dulce y el salado, así como también retos a nivel individual y grupal, donde la última palabra la tiene el experimentado equipo de jurados como lo son Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch, una de las figuras más queridas por los televidentes, quien hace pocos días mostró el proceso de salud que le cambió la vida hace cinco años.

Si bien, durante las primeras temporadas del programa de entretenimiento, Rausch se terminó destacando por su rigurosidad con cada uno de los cocineros, así como también su personalidad ruda con cada uno de ellos, lo cierto es que esta percepción ha logrado transformarse de principio a fin, pues actualmente es uno de los más preferidos por los famosos, quienes en cada reto están a la espera del querido cachete.

Además de su participación en televisión, Jorge Rausch también cuenta con una serie de negocios que termina evidenciando por medio de sus plataformas digitales, pero como no todo se trata de trabajo, el jurado aprovechó para contar como ha logrado transformar su cuerpo en los últimos años: “La primera vez que llegué estaba bien gordito. El primer proceso fue que bajé un montón de peso y después de esto empecé a subir de peso en masa muscular. Eso es lo que se llama recomposición muscular. O sea, uno tener una buena composición muscular y verse mucho más sano seguramente que sí. Ustedes me ven mucho mejor que hace cinco años. Me siento mucho mejor esto gracias al protocolo alimenticio que me dan, los sueritos”, agregó el jurado de ‘MasterChef Celebrity’

¿Cuánto ganaría Jorge Rausch por estar en ‘MasterChef Celebrity’?

Aunque se desconoce la cifra oficial que ganaría tanto Jorge Rausch como Nicolás de Zubiría, esta cifra ascendería a los más de 300 millones de pesos. Cabe resaltar que este monto tiene que ver con la visibilidad antes de ingresar al programa y también su experiencia, que en estos dos casos son bastante altas, ya que Rausch ha hecho parte de diferentes proyectos y también desde sus 20′s aproximadamente ingresó a la industria gastronómica.