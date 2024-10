Mientras Carolina Cruz trabaja, Lincoln Palomeque preparó el tierno disfraz de su hijo Salvador

Lincoln Palomeque es un actor que ha ganado bastante reconocimiento por sus papeles en producciones como ‘Las muñecas de la mafia’ y ‘Hasta que la plata nos separe’, además de su matrimonio con Carolina Cruz que acabó hace ya algún tiempo; aunque la relación de ambos terminó, siguen teniendo un vínculo formal pensando en sus hijos Salvador y Matías, Lincoln no duda en compartir los momentos que vive con sus pequeños y para la celebración de Halloween compartió el tierno disfraz de Salvador.

Como sus padres lo han recalcado en todo momento, Salvador es un niño de tres años que está aprendiendo a desarrollar sus gustos y habilidades, pero como muchos pequeños siente un gran amor por los programas televisivos como Mickey Mouse, el icónico ratón que es la cara de la industria Disney. Por esto mismo, Salvador aprovechó la celebración de Halloween para disfrazarse de este personaje.

En sus redes sociales, Lincoln aprovechó la oportunidad para compartir cómo se prepara Salvador para recibir dulces en esta fecha, mientras que Carolina Cruz presenta en ‘Día a Día’ programa especial en el que decidieron imitar un circo, Carolina se disfrazó de payaso.

¿Quién es la nueva pareja de Carolina Cruz?

Carolina Cruz compartió detalles sobre cómo conoció a Jamil y cómo inició su relación, la cual ha generado cierta polémica por la diferencia de edad entre ambos. La presentadora comentó: “Yo no estaba esperando a nadie, de hecho, pensé que iba a estar sola por mucho tiempo después de una relación tan larga, sentía que no tenía espacio para nada más”. Sin embargo, en una celebración, conoció al piloto sanandresano, Jamil, con quien comenzó a tener acercamientos.

Aunque desde el principio le llamó la atención, lo primero que pensó fue en su diferencia de edad: “Llego al lugar y veo a un pelado, alto, calvo, con un gabán negro, espectacular, pero es un culicagado, es un pollo, puro colágeno”. En esa fiesta, Carolina intentó captar la atención de Jamil, pero él parecía no estar interesado, ya que no hablaron ni intercambiaron números. No obstante, fue Jamil quien dio el primer paso en redes sociales, siguiéndola y reaccionando a sus historias con un emoji de fuego. Después de eso, concretaron una cita y, desde entonces, han mantenido una relación de más de un año.