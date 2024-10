Valentina Taguado de ‘Impresentables’ habló de la delicada cirugía por la que se ausentó

Desde el segundo semestre de 2023, la emisora ‘Los 40′, incorporó en su parrilla de contenidos uno de los programas que hoy por hoy se posiciona como uno de los más escuchados en Colombia y que es todo un ‘boom’ en las redes sociales, ‘Impresentables’, formato del que se alejó por una semana una de sus integrantes, Valentina Taguado, mujer que en su regreso desmintió de manera jocosa los rumores que indicaban que se había realizado varias complejas operaciones estéticas.

Junto a Roberto Cardona y Pipe Flórez, Taguado ha entrevistado a varios de los personajes de la farándula criolla, dentro de ellos, Goyo, Tostao, Alejandro Estrada y Elianis Garrido; conversaciones en las que ella ha resaltado por ser la encargada de una sección bastante particular en la que recoge los aroma de la axila y el cuello de sus invitados para dárselos a conocer a la audiencia.

Siguiendo su línea de participación en el programa, Valentina decidió volver de manera triunfal de su merecido viaje a los Estados Unidos, para contestarle a todos los que creían que ella habá renunciado; e incluso a algunos que asumieron que su ausencia se debe a una intervención quirúrgica, relacionado con algo meramente estético.

“La realidad me quité una hernia y salí a vacaciones, esa es mi realidad. Pero según los medios y según la gente, me quité una ‘teta’, me hice la ‘lipo’, me inflaron una nalga y me operé a la nariz. Otra cosa que dijeron es que yo había renunciado a Los 40″, afirmó entre risas Valentina, quien llegó justo en uno de los momentos más importantes de ‘Impresentables’, ya que este show se traslada a la pantalla chica y estará en Canal Uno de lunes a viernes a partir de las 9:00 a.m.