Andrés Cepeda se ha destacado como uno de los cantautores capitalinos más conocidos de la industria musical. Con sus románticas letras y su amor a la ciudad, muchos bogotanos han llegado a dedicar canciones como ‘Besos usados’, ‘Lo mejor que hay en mi vida’, ‘Desesperado’ y sus clásicos como ‘Voy a extrañarte’, y todo su disco ‘El Carpintero’.

PUBLICIDAD

Andrés Cepeda recibió importante reconocimiento académico a sus 51 años

Con poco más de 30 años de carrera artística, este 29 de octubre Andrés Cepeda recibió 2l título de el Grado Honoris Causa como Maestro en Música y también la Orden al Mérito Artístico Cultural y Creativo de la Universidad Sergio Arboleda. La emoción fue tanta que el mismo artista compartió el logro en sus redes sociales, donde le llovieron cientos de elogio y felicitaciones por dicho logro.

“Mereces eso y mucho más”, “Que orgullosa me siento de ti. Te amo maestro, mi admiración y respeto”, “Felicidades amor de mi vida, mereces todo y un poquito más”. Este reconocimiento académico llega en el momento justo antes de que el bogotano empiece su concierto en el Estadio El Campín.

¿Por qué Andrés Cepeda no se convertirá en papá?

Durante una reciente entrevista con ‘Los Impresentables’ de Los 40, el artista confesó que junto a su esposa, Elisa Restrepo, han tomado la decisión de no tener hijos, una elección que ha sido motivo de reflexión y consenso en su vida de pareja “Me produce mucha ternura los niños, me parece muy lindo, pero por una serie de cuestiones personales, tomamos la decisión con mi pareja de que quisimos no tener hijos… dentro del plan de la vida, de que vamos a querer hacer esto… (tener hijos) no, no”, señaló Andrés.