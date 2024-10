Andrés Cepeda revela la razón por la que no se convertirá en padre

Andrés Cepeda, uno de los cantantes más queridos y reconocidos de la música colombiana, sorprendió a sus seguidores al revelar la razón por la cual no se convertirá en padre.

¿Por qué Andrés Cepeda no se convertirá en papá?

Durante una reciente entrevista con ‘Los Impresentables’ de Los 40, el artista confesó que junto a su esposa, Elisa Restrepo, han tomado la decisión de no tener hijos, una elección que ha sido motivo de reflexión y consenso en su vida de pareja “Me produce mucha ternura los niños, me parece muy lindo, pero por una serie de cuestiones personales, tomamos la decisión con mi pareja de que quisimos no tener hijos… dentro del plan de la vida, de que vamos a querer hacer esto… (tener hijos) no, no”, señaló Andrés.

Del mismo modo añadió “Tenemos otro plan de vida(...) Eli es el amor de mi vida, mi cómplice, una gran aliada”. Esta revelación ha generado comentarios y reacciones entre sus fanáticos, quienes no esperaban un anuncio tan personal por parte del músico. Cepeda, conocido por su sinceridad y transparencia, explicó que tanto él como Elisa consideraron distintos aspectos antes de tomar la decisión

La noticia ha sido recibida con apoyo por parte de sus seguidores, quienes han valorado la honestidad con la que Cepeda abordó el tema. A través de las redes sociales, muchos admiradores destacaron que cada pareja tiene derecho a decidir sobre su propio futuro sin tener que ajustarse a presiones externas. Además, varios resaltaron que Cepeda sigue inspirando a sus fanáticos, no solo con su música, sino también con su enfoque de vida. Andrés y Elisa se casaron en 2017 y desde entonces han compartido una relación sólida, siendo una de las parejas más admiradas del entretenimiento colombiano. Aunque el cantante suele mantener su vida privada alejada del ojo público, en esta ocasión quiso compartir un aspecto íntimo de su vida para romper estigmas sobre las decisiones familiares.