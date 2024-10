Luisa Fernanda W contó su secreto con la plancha para tener un cabello más saludable

La influencer Luisa Fernanda W, conocida por compartir aspectos de su vida personal y profesional, sorprendió a sus seguidores con un consejo muy solicitado: cómo logró recuperar la salud de su cabello en los últimos años. La empresaria, quien es pareja del cantante Pipe Bueno, adelantó en sus historias de Instagram que pronto compartirá un “storytime” para detallar sus secretos de cuidado capilar. Según explicó, esta es una de las preguntas que más recibe de sus seguidoras, quienes buscan conocer cómo ha logrado mantener su cabellera saludable y brillante.

“Me hacen muchas preguntas acerca de cómo he recuperado mi pelo”, comentó en uno de sus videos. Con un toque de humor, mencionó: “Les debo un storytime porque es que esta vaina bonita lo merece”, mientras tocaba su cabello frente a la cámara. La creadora de contenido compartió que ha sido cuidadosa en su rutina de cuidado capilar, empezando por evitar la aplicación de tintes, lo cual, según ella, ha marcado una gran diferencia en la calidad de su cabello. “Hace rato que no me pinto el pelo, y a pesar de tener unas señoras canas, me lo he dejado como relajadito”, expresó Luisa.

Luisa también señaló que otro de sus secretos ha sido el uso responsable de herramientas de calor como planchas y secadores. Comentó que procura mantener una temperatura baja y siempre usa un buen termo protector. “Obviamente yo los uso, pero con calor bajito, usando un buen termo protector, eso es clave”, explicó a sus seguidores, enfatizando que esta rutina de protección ha sido fundamental para evitar el maltrato y la resequedad del cabello.

Además, reveló que, aunque no tiene una cabellera muy abundante, ha logrado un estado que le resulta ideal, pues su pelo ha ganado fuerza y longitud. “Siento que está en el punto ideal para mí, ya es chévere que por fin me despegué, ya está largo y lo voy a dejar crecer mucho más”, confesó, emocionada de ver el progreso de su melena.