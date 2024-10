La chef Leonor Espinosa tira pulla a la COP16 por la oferta gastronómica del evento

Leonor Espinosa es una de las chefs más influyentes de Colombia y reconocida a nivel internacional. Con su restaurante Leo Cocina y Cava, ha revolucionado la gastronomía colombiana, fusionando ingredientes tradicionales con técnicas culinarias innovadoras. Espinosa no solo es una experta en sabores, sino también una apasionada defensora de la biodiversidad y las tradiciones culinarias de su país. A través de su fundación, FUNLEO, trabaja incansablemente para preservar y promover la riqueza gastronómica de las comunidades colombianas, convirtiéndola en una figura clave en la escena culinaria mundial. Por su comprometida labor con la comida tradicional colombiana, la chef hizo una crítica a la COP16 por la oferta que brindó con el discurso de sostenibilidad.

En la COP16 no solo se debatió sobre la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, sino también hubo un escenario para reflexionar sobre la importancia de la gastronomía como un elemento clave en la conservación de los ecosistemas. Durante el evento, se destacó cómo los hábitos alimentarios están íntimamente ligados al medio ambiente y que, por tanto, es fundamental promover sistemas alimentarios sostenibles que respeten la biodiversidad y reduzcan nuestra huella de carbono. No obstante, quienes vivieron de cerca, pudieron ver más a detalle cómo se manejó en realidad el tema de la gastronomía dentro del evento, fuera de los discursos académicos, es así que la Leonor Espinosa público una crítica por medio de X e Instragram no solo hacia la COP, sino hacia otras instituciones.

“La oferta gastronómica presentada en la @COP16Oficial que incluye wraps de pollo, bowls de roastbeef, entre otras opciones de cadenas reconocidas, revela una desconexión alarmante entre el discurso sobre la sostenibilidad y la acción real. A pesar de la aprobación de instituciones como la @onucolombia y @infopresidencia, estos menús reflejan más las lógicas comerciales que un compromiso con la regeneración territorial y la identidad cultural. Esta situación pone de manifiesto una grave crisis en los sistemas alimentarios globales y una fractura evidente entre lo que se predica y lo que se lleva a la práctica.” Fueron las palabras de la chef.