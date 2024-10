Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ evidenció el proceso de salud que vive, “qué es esto”

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los programas de entretenimiento más queridos por los televidentes, ya que durante más de cinco años ha hecho parte de las noches de colombianas, contando temporada tras temporada con un amplio grupo de famosos quienes llegan a la cocina más importante del mundo, con el fin de mostrar sus conocimientos cuando de gastronomía se trata. Sin embargo, la serie de retos no terminan siendo para nada sencillos y aún más el nivel de exigencia de los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina. Pero, luego de salir de la competencia, también son varias las figuras que se destacan y recientemente un exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ evidenció el proceso de salud que vive.

Ilenia Antonini, una actriz colombo italiana semanas después del inicio de la competencia, se convirtió en una de las participantes favoritas por parte de los televidentes debido a su sencillez y carisma, así como también su talento en la cocina, sobre todo cuando de postres se trataba. A pesar del esfuerzo que existió detrás, la cocinera terminó siendo eliminada, luego de que su plato fuera el que menos, terminó convenciendo a los jurados durante el reto de eliminación.

Sin duda, la visibilidad adquirida en ‘MasterChef Celebrity’ ha traído consigo que Ilenia tenga cuente con más seguidores en sus redes sociales, donde recientemente terminó preocupando a varios por su situación de salud: “Oigan, tengo alergia, pero quiero que vean una cosa, esto no es la primera vez que me pasa. No entiendo si yo tengo alergia o que, pero ayer como a las 3 am me picó un bicho en la boca. Qué es esto, equipo, no que hago, ¿qué me puedo tomar? Ayuda”.

¿Quién es el novio de Ilenia Antonini de ‘MasterChef Celebrity’?

Aunque se desconoce quién es el hombre que se habría robado el corazón de Ilenia Antonini, mediante un video compartido por su cuenta de TikTok, buscó realizar una dinámica junto a un hombre, donde la serie de comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, destacándose precisamente: “llévala al cielo por mí”, “Bonitos”, “la mejor, esa mona tiene su angelito siempre, que bella gente se ve que es”, “Bonitos”. Lo cierto es que varios están a la espera de que la exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ haga oficial su relación.