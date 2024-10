Esposa del fallecido Omar Geles tomó radical decisión con la herencia que le dejó el compositor

Omar Geles fue una figura icónica del folclor vallenato, cuyo legado dejó una gran marca en la música colombiana. Nacido en Valledupar, se destacó como compositor y acordeonero, contribuyendo al éxito de artistas como Silvestre Dangond y Patricia Teherán. Además, sus letras son el corazón de muchas canciones interpretadas por Los Diablitos del Vallenato. Lamentablemente, el recordado compositor falleció el pasado 22 de mayo luego de sufrir un paro cardiaco, su esposa ha expresado constantemente su luto y ahora, compartió la importante decisión que tomó con una de las herencias del compositor.

Como bien se sabe, Omar Geles a sus 57 años seguía activo en el mundo de la música y tenía su propia agrupación vallenata, luego de su fallecimiento no se sabía el futuro de este grupo que interpretaba los éxitos del cantante, su esposa, Maren García, con quien vivió varios años de matrimonio y formó una hermosa familia con tres hijos, habló de lo que será el legado del compositor. Maren afirmó que decidió seguir con el legado de la gente de Omar Geles y compartió lo que fue su primera presentación en Andrés Carne de Res.

“Para mi esposo esto lo era todo, la música lo era todo en su vida. Él era demasiado apasionado por su música y yo no tengo ni idea hacer música, y ha sido un reto para mí, pero Dios es maravilloso que me ha puesto las personas idóneas que me ayudan”, afirmó la esposa del fallecido compositor. Tras este conmovedor mensaje, muchos de los colegas y allegados de Omar del mundo vallenato demostraron su apoyo a este nuevo legado que dejó Omar para su familia.

¿De qué murió Omar Geles?

Sus familiares, a cuatro de su fallecimiento, se han permitido hablar de los logros musicales de Omar, además de lo que fue su inspiración en su carrera como compositor. Recientemente, su hermano Juan Manuel Geles, que fue director musical de ‘Los Diablitos’ y quien trabajó junto a él varios años, contó las verdaderas causas del fallecimiento del compositor de ‘Los caminos de la vida’.

Aunque el parte emitido a los medios fue afirmando que el cantante tuvo un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba Tenis, su deporte favorito, su hermano mencionó otra versión y dijo: “Él no murió de un infarto, supuestamente tuvo una muerte súbita del deportista. Él se esforzó mucho, él ese día amanecido fue a jugar, después almorzó demasiado y volvió a jugar en la tarde. Hizo un gran esfuerzo, tenía una pasión impresionante”, aunque esta versión no es oficial, Juan Manuel afirmó que los médicos señalaron esta hipótesis luego del fallecimiento del cantante.