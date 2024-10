Ana Karina Soto presentó problemas de salud: “el cuerpo te pasa factura”

Ana Karina Soto es una reconocida presentadora de televisión ocañera, destacada por su carisma y profesionalismo. A lo largo de su carrera, ha participado en diversos programas, conectando con el público gracias a su estilo cercano y natural. Actualmente, continúa siendo una de las favoritas de la audiencia colombiana al ser presentadora de los programas Mañana Express y Buen Día Colombia, donde sigue conectando con su audiencia, además de sus redes sociales cuenta con casi 2 millones de seguidores y suele compartir su día a día. En cuanto a su vida personal, está casada con Alejandro Aguilar, el actor que ha sabido ganarse el cariño del público por su sentido del humor y su apoyo incondicional a su esposa. Esta vez, ambos compartieron algunas historias en el hospital, pues la presentadora tuvo dificultades con su salud.

Ana Karina posteó una video donde se ve con una máscara de oxígeno indicando que “Entonces de repente el cuerpo te pasa factura y el maridito te regaña y te hace venir obligatoriamente a la clínica, de una vez me trajo, acá estamos, voy bien, estoy bien. Ya me ordenaron unos exámenes, estas máscaras de respiración y una ecografía, ahí vamos, gracias a Dios llegamos a tiempo.”Mientras que, Alejandro también se pronunció en sus historias contando que por fin acompañaba a su esposa al médico, a pesar de que ella no quería. Adicionalmente, le dijo a los seguidores de Soto que estuvieran tranquilos que ella iba a llegar al programa mañanero como de costumbre.

Si bien ambos no contaron con exactitud que fue lo que sucedió a la presentadora, se mostraron más tranquilos, pues Alejandro estaba bastante preocupado por su esposa, pero resaltaba que podía pasar de todo lo posible y ella no dejaría de asistir al trabajo. Al parecer la decaída de salud fue repentina, ya que hroa antes la presentadora había posteado cosas común y corriente.