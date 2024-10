¿Adiós a Guajira? Kevyn de ‘El Desafío’ se mostró muy cariñoso con otra de sus excompañeras del reality

El Desafío se ha consolidado como uno de los programas más vistos en la televisión colombiana, combinando desafíos físicos con estrategias de convivencia. En su temporada de 2024, en celebración de los 20 años del programa, El Desafío introdujo una dinámica especial que permitió el regreso de algunos de los exparticipantes más icónicos. Estos competidores se unieron a los actuales en duplas, dando lugar a emocionantes alianzas y enfrentamientos. El dúo conformado por Kevyn y Guajira se destacó en esta edición, llevándose el premio, ahora parece que están iniciando una relación, pero a Kevyn se le vio muy cerca a otra de las exparticipantes.

Se trata de Karoline, una de las concursantes que se fue eliminada y que se llevó el cariño de la gente por su personalidad, ambos crean contenido juntos en sus redes sociales y mostraron que decidieron pasar un día juntos tras su despedida de El Desafío; aunque esto se pudo prestar para supociones por su cercanía, ambos han demostrado que solo tienen una gran amistad producto de su paso por el reality.

Por el momento, Kevyn y Guajira no han confirmado su relación, pero es evidente que entre ellos hay algo más que una simple amistad. Aunque Kevyn entró al concurso de Caracol teniendo pareja, dentro del reality tuvo un amorío con Natalia que terminó luego de la visita de la madre del ganador del ‘Desafío’ y aunque parecía que había cerrado su corazón a otras personas, la relación con Guajira se convirtió en algo más que de equipo y ambos están dejando ver su amor, incluso viven juntos.

Karoline hizo una especial relación tras salir del reality

Karoline, una de las concursantes que se fue eliminada y que se llevó el cariño de la gente junto a Jerry, el costeño que aunque mostró interés por Karo no dio el paso. En el pódcast de El Sentenciado, Jerry comentó que desde que convivía con Karoline en el reality entrenando, sentía gran atracción, pero solo cuando ambos estaban fuera del concurso decidió actuar frente a sus sentimientos.

Jerry comentó: “la sacan del programa y yo seguía pensando en ella. Era muy hermosa, me gustaba mucho, pero ella me dijo que a mí me gustan las mujeres”, aunque Karoline se ha declarado abiertamente bisexual. Aunque el amor no nació entre ellos, ambos llevan una amistad muy cercana que aprecian mucho más que una posible relación.