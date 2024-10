Esta es la cirugía estética que se realizó Martha Isabel Bolaños en su rostro, ¿de qué se trata?

Martha Isabel Bolaños es una actriz colombiana, recordada por su participación como la ‘Pupuchurra’ en ‘Yo soy, Betty, la fea’, papel que trajo consigo el cariño de la gente y también le abrió el camino para la interpretación de nuevos personajes. Años más tarde, la caleña asumió el reto de participar en algunos ‘realities’ del Canal RCN como lo fueron ‘MasterChef Celebrity’ y posteriormente ‘La casa de los famosos’ que ocasionaron críticas, pero también muestras de apoyo por medio de sus redes sociales y hace pocos días, Bolaños volvió a llamar la atención debido a su cirugía estética en el rostro.

Desde hace varios días Bolaño tomó la decisión de abandonar Colombia y por ende, disfrutar de unas semanas de vacaciones en Grecia, país que, al parecer, deseaba conocer desde hace un tiempo y ahora este deseo se hizo realidad. Pero a pesar de estar lejos del país, la actriz sorprendió ante una nueva intervención, la cual fue compartida por la respectiva clínica donde se llevó a cabo este procedimiento.

De acuerdo con el video compartido, Martha Isabel Bolaños aseguró: “Estoy inmensamente feliz de haberme realizado mi blefaroplastia. Una cirugía que estaba esperando desde hace un año. Muchísima gente decía, no necesitas, no te la hagas, pero uno sabe y uno se conoce. Hay unos síntomas de vejez que se puede solucionar, son pequeñas ayudas que no van a perjudicar ni los rasgos, ni la personalidad, al contrario, suman (...) Es una cirugía que para el paciente es sencilla, no duele, no se siente, la incapacidad es mínima a la semana ya estaba haciendo ejercicio y a la segunda ya me estoy maquillando”.

Seguidamente, la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ reiteró que está más que feliz con los resultados que trajo consigo esta intervención y gracias a los cuidados todo ha salido como lo esperado, pues cabe resaltar que esta se habría dado meses antes de su viaje.

¿Cuántos años tiene Martha Isabel Bolaños?

Martha Isabel Bolaños tiene 50 años de edad, siendo considerada una de las mujeres más bellas de Colombia desde las primeras apariciones que tuvo hace más de dos décadas en la pantalla chica. A pesar de los años, esto no ha sido impedimento para que siga llevando a cabo diferentes proyectos y por ende, darse a conocer por medio de sus redes sociales.