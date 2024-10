Juliana anuncia oficialmente su primer Movistar Arena para el 2025

Juliana, la talentosa cantautora bogotana, ha cautivado al público con su voz única y su estilo musical fresco. Su ascenso meteórico en la industria musical la llevó a conquistar el mundo con su música, y como broche de oro a su talento, fue galardonada con un Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en el año 2021. Este reconocimiento internacional consolidó su posición como una de las artistas más prometedoras de su generación. Además, de que volvió a ser nominada en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional con su exitoso álbum “Mar Adentro”. Su música, una fusión de ritmos latinos con influencias contemporáneas, ha conectado con audiencias de todas las edades, convirtiéndola en un referente de la nueva ola de la música latina. En esta ocasión Juliana se prepara para regalarle a Bogotá un show inolvidable en el emblemático por primera vez en el Movistar Arena el próximo 23 de mayo del 2025

Tras ser una de las 3 artistas mujeres colombianas presentes en el Line Up oficial del pasado Festival Cordillera en la ciudad de Bogotá. El pasado 14 de septiembre alrededor de cinco mil asistentes se dieron cita en el Parque Simón Bolívar para cantar todas sus canciones en vivo, logrando la ovación de los asistentes y las mejores reseñas de varios medios de comunicación. La artista interpretó “Mar Adentro”, “Submarino”, “Cuando te encuentre” y uno de sus más recientes lanzamientos titulado “Manhattan”, canción que a la fecha supera el millón de reproducciones en Spotify. Así, todo su público y sin duda Juliana, entendieron que estaba lista para su propio show por todo lo grande en el Movistar Arena.

La preventa para clientes Movistar estará disponible este martes 29 de octubre a las 9:00 a.m. hasta el jueves 31 de octubre a las 8:59 a.m. Mientras que, las entradas para el público general se habilitaran el mismo jueves 31 de octubre a las 9.00 am. Estás se podrán adquirir a través de Tu Boleta.