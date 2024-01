”Empieza la gente a señalarte”: Juliana Velasquez reveló su problema de alimentación con el que castigaba su cuerpo

Juliana Velásquez desde sus 7 años de edad ha conquistado el corazón de los colombianos con su participación en el ‘Club 10′ del Canal Caracol, donde demostró que tiene todo el talento para cantar, actuar y presentar, pero aunque se le ve feliz en sus redes sociales con cada proyecto que tiene y con lo que ha logrado como cantante, tiene una historia para compartir con sus seguidores que temen al qué dirán y a quienes sufren por los comentarios negativos de los demás.

En entrevista en La Sala de Laura Acuña, la compositora dejó saber que se hizo daño a ella misma por inseguridad, por querer encajar, pero luego de sufrir entendió que ella vale más que lo que la sociedad le dice que es.

“Yo fui segura de mí misma hasta los 14, 15 años, porque cuando ya dejas de ser una niña y ya no empiezas a tener esa burbuja que permite que todo lo que seas está bien, porque un niño gordito es precioso, y mueco también, pero empiezas a crecer y te empiezas a ver como una mujercita y empieza la gente a señalarte”, comenzó diciendo.

“Empieza la gente a ser demasiado fuerte, yo recibí demasiado bullying en redes sociales desde muy chiquita... y empiezo yo a no quererme, a no aceptarme, a estar en contra de mi naturaleza, de mi cuerpo, de como me veo y empiezo con mis trastornos de alimentación”, complementó antes de indicar que luego de un tiempo, la música se convirtió en su terapia, en su forma de sanar.

“Estuve casi 4 años siendo bulímica en silencio y sin compartirlo con nadie porque me da resultados, no le digo a nadie, voy y como feliz y luego vomito todo”, indicó. Además abrió su corazón y reveló que se castigaba socialmente para no comer de más, argumentando que tenía mucho trabajo.

“Estaba tan distorsionada mi cabeza que me empezaba a castigar cuando no hacía dieta o no cumplía mis propias reglas”, acotó.

Juliana también dio a conocer cuándo finalizó todo, puesto que se enfrentó al miedo de perder su propio instrumento, lo que la había validado toda su vida por llevar 4 años devolviendo los alimentos y dañando su cavidad vocal, por lo que tras amanecer un día sin voz y con sabor a sangre en su boca, en cita con su médico recibió un ultimatum por parte del especialista: “Es tu voz o esto”, le dijeron, así que decidió parar y comenzar a cantar sin importar el qué dirán.

“Si yo no hubiera llegado hasta ese punto, no haría la música que hago hoy en día”, puntualizó la actriz y cantante.