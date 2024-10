¿Confianza excesiva? Llueven críticas a Juan Pablo Llano por su cercanía con Claudia Bahamón

Juan Pablo Llano es un actor paisa, que actualmente vemos todas las noches por su participación en MásterChef Celebrity, donde se mantiene fuerte y figura como uno de los competidores más destacados, por sus platos y también por su físico, que los televidentes suelen halagar durante las emisiones. Llano ha sido parte de conocidas producciones del país como ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’, ‘La Nocturna’, y participó en dos ocasiones en el ‘Desafío’. Por otro lado, su carisma y relación con el resto de sus compañeros en el reality destacan, ya que no se ha visto envuelto en polémicas. No obstante, por medio de redes sociales lo empezaron a criticar por ser muy cariñoso con Claudia Bahamón, presentadora del programa.

Estos comentarios se empezaron a dar a partir de un video que ha estado circulando por medio de X, donde la presentadora abraza a Llano entre risas y él le da un beso en la mejilla, el usuario que lo público abrió todo un debate alrededor de este gesto: “¿ustedes también piensan que este par se miran con otros ojos?”, fue la descripción del post. Recordemos que Juan Pablo, está casado con la presentadora Catalina Gómez, quien también participó en el mismo reality de cocina, pero en el año 2018.

Los comentarios que se empezaron a desatar están a favor y en contra de dicha afirmación, para unos si es confianza excesiva, para otros es exagerado fijarse en un acto tan simple. “A mí siempre me ha parecido excesiva la confianza entre Juan Pablo y Claudia. Se abrazan, se besan en la mejilla, él la carga, se han dado comida en la boca… no lo sé, pero a mí me llega a incómoda”, “Siempre me ha fastidiado esa coquetería... luego dicen (la misma Claudia) que la mujer es brava, pero ¿Quién no sé enojaría viendo al esposo correteando, riendo, jugueteando, tocándose así tan insinuante con otra mujer?”, afirman los usuarios.

Mientras que otros indican: “Las interacciones a ese tuit del abrazo de Claudia Bahamón y el pico de Juan Pablo Llano solo me hace dar pesar de lo traumada que está la gente con sus experiencias en relaciones interpersonales.”, “Yo creo que la gente se ha vuelto tan poco afectiva y fría porque ante el más mínimo estímulo de cariño y afecto ya andan armando chismes.”