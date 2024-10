Participante del ‘Desafío XX’ celebró su cumpleaños en lujoso restaurante

Varias semanas han pasado desde el capítulo final del ‘Desafío XX’, en el que Guajira y Kevyn se enfrentaron contra Sensei y Darlyn en la lucha que mantuvo a los televidentes de Caracol a la expectativa por la copa de los mejores y los 1200 millones de pesos.

PUBLICIDAD

Lea también: Sensei del ‘Desafío XX’ pide disculpas y dice que se dejó llevar

En la histórica prueba final en el box negro se contó con la presencia y guía de Pibe Valderrama y Faustino Asprilla, por haber sido una competencia entre dos parejas de las dos casas.

Desde ese entonces cada uno de los exparticipantes de la edición ha estado más que activo en las redes sociales como el caso de Juli Gaspar, una Alpha que terminó siendo la capitana de la casa Omega y que era una de las favoritas antes de la fase de dos equipos.

Gaspar celebra su cumpleaños

Y es que recientemente estuvo de cumpleaños, específicamente 23, y para ello se fue a celebrarlo en uno de los restaurantes más exclusivos de Pereira desde donde compartió con sus más cercanos.

“Mis 23 añitos ✨ ❤️‍🔥 Hoy celebro mi vida y doy gracias a Dios y al universo por permitirme vivir la vida de mis sueños, este ha sido el año más retador, pero también el que más aprendizajes me ha dejado ❤️ Estoy llena de agradecimiento, no tengo otro sentimiento para expresar como me siento con las personas que me rodean y con lo lindo que me sucede día a día ✨ ✨ ✨ Siempre es un buen día para brillar y hoy me prometo seguirlo haciendo día a día ❤️‍🔥”, escribió Gaspar.

Gaspar y el ‘Reto 3X Desafío’

Es de recordar que Gaspar hará parte del ‘Reto 3X Desafío’ al ser una de las escogidas por el público para regresar a la Ciudad de las Cajas en las que se medirá contra Karen del ‘Desafío XX’, así como Flaca y Mai del ‘Desafío The Box 2023′.

Arandú del ‘Desafío XX’, así como Yan subcampeón del ‘Desafío The Box 2023′, Francisco del ‘Desafío XX’, Héctor del ‘Desafío 2017′ y otro hombre que todavía no confirma Caracol.