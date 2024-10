Sensei del ‘Desafío XX’ pide disculpas y dice que se dejó llevar

Varias semanas han pasado desde el capítulo final del ‘Desafío XX’, en el que Guajira y Kevyn se enfrentaron contra Sensei y Darlyn en la lucha que mantuvo a los televidentes de Caracol a la expectativa por la copa de los mejores y los 1200 millones de pesos.

En la histórica prueba final en el box negro se contó con la presencia y guía de Pibe Valderrama y Faustino Asprilla, por haber sido una competencia entre dos parejas de las dos casas.

Recientemente, tal y como se acostumbraba con los participantes de los 20 años, Sensei concedió una entrevista para el podcast ‘El Sentenciado’ con Santiago Salgado Bustos en el que habló de su vida y lo que vivió en ‘Desafío XX’.

La primera pregunta estuvo dirigía a si le pondría el chaleco a las personas que esperaban ver una versión similar a la del ‘Desafío The Box 2023′, ya que el eterno capitán de Alpha fue catalogado de arrogante. “Pues pongámoselo ¿por qué no? eso no me define la persona que soy de verdad”, dijo Sensei.

Precisó que venía viendo el programa y cómo eran las personas allá adentro, por lo que se dejó llevar de eso, y que se arrepiente de ciertas cosas que habló. “Era el chismoseo entre nosotros. No dijimos mentiras, pero no rajamos de nadie y di mi opinión de ciertas personas”.

Lo que vivió al momento de la definición en la final del ‘Desafío XX’

Sobre la reñida final indicó que no se puede decir que ni la altura ni el peso de Darlyn les jugó en contra, pues subrayó que el peso de la plataforma era mucho y que se les hizo muy duro poder controlarlo y habló sobre lo que han dicho otras participantes con respecto a la suerte.

“Quedamos a uno y uno, eso fue para el que lo hizo mejor en el último momento. En esa bola estábamos buscando un equilibrio, poder manejarlo, de una manera más controlada, eso ya era como más astucia, hay una parte en la que Darlyn y yo nos tiramos para la derecha y eso se va para otro lado, entonces sí es un poquito de suerte”, dijo Sensei.

Sensei pide disculpas a la gente

Sensei habló de lo que fue su paso por Hong Kong, así como de su participación en otras competencias en las que ha destacado. Sobre su participación en los 20 años del ‘Desafío’ reiteró que no iba a decir que no y que se sentía muy satisfecho con Darlyn y que si ella lo vuelve a llamar acude de nuevo a acompañarla y aprovechó de pedir disculpas.

“En este número 20 sí pido disculpas a mucha gente porque me dejé llevar de lo que venía viendo en este Desafío que había mucha pelea, mucha polémica, mucha cosa. Claro, me fui cargado de todos eso, entré ya como con una barrera como ‘yo no te conozco, a mí no me trates así la verdad’, porque yo respeto a todo el mundo, pero bueno, son cosas que pasan y uno tiene que aprender de todo eso el que no aprende no crece y no evoluciona”, sentenció Sensei.

El carro de Aleja

El tema sobre el accidente vehicular que tuvo con Aleja indicó que tiene todas las pruebas sobre lo que hablaron con respecto al pago del carro. Dijo que nunca se los prestó, que fue ella quien le pidió manejar de Villavicencio a Bogotá. Precisó que en el tema ella le reiteró que tenía un seguro y que él le dijo que al saber el monto que le daría el seguro buscarían un carro similar al que estrellaron y que él respondía por el excedente.

“Yo tengo el audio donde ella me dice ‘ay gordo, es que yo necesito que tú me respondas con 14 millones porque ya vi un Mazda 3 automático’. Entonces yo volví y le dije ‘Bueno, amor, yo estrellé un Spark GT 2017, yo respondo por un Spark GT 2017. Entonces hagamos algo, lo que valga el carro, de los 29 millones yo le doy el excedente’ y ella me dijo que no, que le respondiera por 14 luego que se bajó a 10′. Y yo le dije ‘No, yo estrellé un Spark GT yo no voy a darle plata a usted para un Mazda 3 automático, la verdad’. Entonces ahí quedó todo y no recibió nada”, aseguró Sensei