Jessi Uribe tuvo pelea con Paola Jara y le hizo canción que está para llorar

A pesar de las críticas que le trajo terminar su relación con la madre de sus hijos, Sandra Barríos, el cantante Jessi Uribe decidió seguirle los latidos a su corazón y ya lleva dos años de matrimonio con la también artista, Paola Jara. Aunque su idilio es todo un cuento de hadas, como toda pareja, han pasado por discusiones y peleas; precisamente en procura de fortalecer su amor, Uribe sacó partido de una de estas ‘peleitas’ para sacar una canción.

El bumangués está más tragado que nunca de su ‘Paolita’ mujer con la que se fue de gira europea en el pasado mes de septiembre, mujer que no deja de sorprenderlo con su amor y su talento, ese que ya le hizo apartar una larga agenda de conciertos en varias ciudades de Chile para noviembre, ‘mini tour’ en el que visitará Antofagasta, Copiapó, La Serena, entre otras urbes.

Todos estos momentos han sido compartidos por el intérprete de ‘Dulce Pecado’ por medio de su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula 6,7 millones de seguidores y en la que mostró el que promete ser un nuevo ‘palo’ musical, escrito por su puño y letra y que nació luego de una “peleita pequeñita” con su ‘amorcito’:

“Te juro, me dolió, no lo puedo negar, me hirieron tus palabras. Pero vamos a hablar, es fácil con amor; y no demos la entrada a la confrontación. Ven y bésame y quédate callada, ven y bésame y ya luego le arreglamos. Ya no más discusión y acuéstate a mi lado y hagamos el amor, así verás que no, aquí nada ha acabado, lo bueno comenzó”, es parte de la letra de este tema que podría llevar por nombre ‘¿Qué rico no?’.