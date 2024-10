“No disimulan la envidia”: Televidentes reaccionaron a la permanencia de Dominica en ‘MasterChef’

El último episodio de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ dejó boquiabiertos a sus seguidores tras una inesperada decisión del jurado: ninguno de los participantes fue eliminado de la competencia. A pesar de las críticas hacia los platos presentados, los chefs determinaron que ninguno de los concursantes merecía abandonar el programa en esta ocasión, desatando una ola de comentarios tanto dentro del set como en redes sociales.

La sorpresa fue mayor cuando la periodista Dominica Duque, quien muchos televidentes pensaban que sería eliminada, subió al balcón junto con el resto de los concursantes salvados. Incluso sus compañeros de cocina parecieron asombrados, ya que algunos esperaban que fuera la siguiente en abandonar el programa. En particular, Cony Camelo y Carolina Cuervo, dos de sus compañeras de competición, no ocultaron su inconformidad con la decisión, expresando críticas y gestos evidentes de disgusto. Vicky Berrio, por su parte, confesó estar preparando unas palabras de despedida para Dominica, pero ese momento nunca llegó.

Las reacciones por la permanencia de Dominica en ‘MasterChef’

En redes sociales, los seguidores del programa no tardaron en reaccionar ante lo sucedido. Muchos defendieron la permanencia de Dominica en la competencia, argumentando que había demostrado un esfuerzo constante y que merecía seguir. “La envidia de Carolina y Cony no dieron para disimularla”, comentó un usuario, mientras que otro expresó: “Si todos los platos fueron buenos, merecían seguir todos, bravo Dominica”. También hubo quienes elogiaron la actitud de la presentadora por no dejarse influenciar por el ambiente negativo: “Amo que no te dejas contagiar de la mala vibra”, mencionó un seguidor.

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con la decisión del jurado. Algunos criticaron abiertamente la permanencia de Duque, argumentando que su desempeño en la cocina no había sido suficiente para mantenerse en la competencia. “Cocinó muy mal, no entiendo por qué la dejaron”, escribió otro usuario.

El episodio ha dejado el ambiente cargado de expectativa en ‘MasterChef Celebrity’, y los televidentes esperan con ansias los próximos capítulos para ver cómo evoluciona la competencia y si las relaciones entre los participantes se ven afectadas por este inesperado giro en el programa.