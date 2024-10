Adria Marina ‘destruyó’ el plato de Paola, Carolina y Nina en ‘MasterChef’ ¿Qué les dijo?

A medida que avanza la competencia en ’MasterChef Celebrity Colombia’, los jueces se vuelven cada vez más exigentes con los participantes. En el último capítulo del programa gastronómico de RCN, la chef mexicana Adria Marina mostró su rigurosidad al hacer críticas contundentes a los platos presentados por algunos concursantes, como Nina Caicedo, Paola Rey y Carolina Cuervo. Sus comentarios no solo dejaron claro que las expectativas son altas, sino que las comparaciones que utilizó no agradaron a las actrices.

En el episodio 91 del reality, los cocineros participaron en el último reto para ganar tiempo extra. La prueba consistió en preparar un postre utilizando como base las populares galletas óreo. Por azar, las actrices recibieron la tarea de elaborar una pizza con la famosa galleta de chocolate y centro de crema, a la cual debieron añadir otros ingredientes y hacer una presentación creativa. Entre los ingredientes utilizados estaban maracuyá, nueces, pistacho, almendras, caramelo, galleta óreo rallada y flores decorativas.

Sin embargo, al llevar su creación, llamada ”pizza oreoginal”, al atril para la degustación, los comentarios de los jueces no fueron lo que esperaban. Jorge Rausch criticó la combinación de maracuyá con la óreo, señalando que la acidez no le parecía adecuada a su paladar. Nicolás de Zubiría comentó que esperaba que la óreo fuera usada de una forma más creativa y atractiva en el postre, sugiriendo que la ejecución no fue la más acertada.

Adria Marina criticó el plato de Paola, Carolina y Nina en ‘MasterChef’

Por su parte, la chef Adria Marina fue la más dura en sus comentarios, haciendo comparaciones que no cayeron bien entre las concursantes. “¿Sabes a qué me recuerda? A una maceta”, dijo la mexicana, comparando la apariencia del postre con una maceta con tierra. Luego añadió: “No sé si están cumpliendo con el reto porque lo importante era que brillara la óreo. Creo que el postre puede no tenerla y funcionaría igual”. Su comentario insinuó que la óreo no fue el ingrediente estrella, lo que desvió el propósito del desafío.

Las participantes, especialmente Carolina Cuervo, no tomaron bien las críticas. “Fue un acto displicente para mi gusto lo que hizo”, expresó Cuervo, quien también comentó que tal vez una pizza rellena de galletas hubiera sido mejor recibida por los jueces. Incluso, algunos compañeros señalaron que la pizza no resultaba visualmente atractiva.