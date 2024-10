Erika Zapata de Noticias Caracol salió del hospital y habló de la condición de salud que vive

Erika Zapata es una famosa periodista colombiana que durante más de cuatro años ha hecho parte de Noticias Caracol, figurando como una de las reporteras principales del informativo de Caracol Televisión, quedándose en la memoria y en el corazón de los colombianos debido a su estilo único a la hora de presentar. Sin embargo, los últimos días no han sido sencillos para la paisa, pues recientemente salió del hospital y habló de la condición de salud que vive.

Luego de haber finalizado sus estudios universitarios y tocar diferentes puertas, Erika cumplió el sueño de llevar a cabo su pasión como periodista que tuvo lugar hace varios años y por ende, tuvo diferentes sacrificios por parte de sus padres y de ella. Este deseo tuvo mayor sentido cuando la paisa llegó a formar parte de Noticias Caracol, siendo una reportera que ha sabido incorporar su estilo en cada uno de sus reportajes.

La participación de Erika Zapata en la televisión colombiana ha traído, sin duda, el cariño de los televidentes, además de una amplia visibilidad por medio de sus redes sociales, donde suele ser muy activa y allí desde hace pocos días les contó a sus seguidores la situación de salud que afronta, pues uno de los lados de su cara comenzó a inflamarse sin motivo alguno e incluso este padecimiento ya estaba llegando hasta uno de sus ojos, motivo por el cual tuvo que acudir al hospital y posteriormente ser internada para corroborar la causa de esta situación.

La periodista de Noticias Caracol, luego de contarles a sus fans, lo ocurrido los terminó dejando bastante preocupados y horas más tarde, específicamente sobre las horas de la mañana de este 21 de octubre, reapareció para contar:

“En horas de la noche salí del hospital, ya me dijeron que tengo me dio una celulitis facial, es una infección que le ingresa a uno, tal vez porque se mordió comiendo o alguna herida y se entra por ahí una bacteria que ya le empieza a afectar a uno, pues ayer ya me estaba afectando el ojo, ya se me estaba metiendo por aquí también (señalando la garganta), pero como consulté a tiempo afortunadamente eso no avanzó mucho y ya me ha ido rebajando lo que tenía hinchado. Hoy me siento mucho mejor”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Erika Zapata.

¿Cuántos años tiene Erika Zapata de Noticias Caracol?

Erika Zapata de Noticias Caracol tiene 28 años de edad, de acuerdo con pasadas declaraciones, la paisa desde muy corta edad contaba con buenas calificaciones escolares, las que años más tarde le permitieron tener una beca y así obtener los mejores resultados a lo largo de su carrera profesional.